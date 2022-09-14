【聚焦人幣】交易中心批准南京銀行上海分行等成外幣貨幣市場會員

《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心公布，南京銀行（滬：６０１００９）上海

分行符合相關條件，自２０２２年９月１９日起成為銀行間外幣貨幣市場會員，可通過中國外匯

交易中心從事外幣拆借交易。

同時，交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）約翰內斯堡分行符合相關條件，自

２０２２年９月１９日起成為銀行間外幣貨幣市場會員，可通過外匯交易中心從事外幣拆借、外

幣回購及外幣同業存款交易。（ｗｌ）

