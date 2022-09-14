《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心公布，南京銀行（滬：６０１００９）上海
分行符合相關條件，自２０２２年９月１９日起成為銀行間外幣貨幣市場會員，可通過中國外匯
交易中心從事外幣拆借交易。
同時，交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）約翰內斯堡分行符合相關條件，自
２０２２年９月１９日起成為銀行間外幣貨幣市場會員，可通過外匯交易中心從事外幣拆借、外
幣回購及外幣同業存款交易。（ｗｌ）
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14/09/2022 15:56
【聚焦人幣】交易中心批准南京銀行上海分行等成外幣貨幣市場會員
《經濟通通訊社１４日專訊》中國外匯交易中心公布，南京銀行（滬：６０１００９）上海
分行符合相關條件，自２０２２年９月１９日起成為銀行間外幣貨幣市場會員，可通過中國外匯
交易中心從事外幣拆借交易。
同時，交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）約翰內斯堡分行符合相關條件，自
２０２２年９月１９日起成為銀行間外幣貨幣市場會員，可通過外匯交易中心從事外幣拆借、外
幣回購及外幣同業存款交易。（ｗｌ）
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