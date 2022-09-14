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14/09/2022 09:14

【聚焦人幣】官媒再發文維穩：無需過多關注人幣「破７」與否

　　《經濟通通訊社１４日專訊》在美元持續走強的同時，人民幣持續逼近「７」的心理關口。
官媒《中國證券報》周三（１４日）再次發文維穩，引述多名專家指，人民幣匯率雙向波動已是
常態，短期漲跌是正常現象，不會出現「單邊市」，也不必過度關注「破７」與否。
　　文章引述業內人士分析，近期人民幣匯率波動加大，主要是受國際外匯市場波動影響。當前
，國內經濟企穩恢復、貿易順差維持在高位，加之有關部門適時加強宏觀審慎管理和預期引導，
人民幣匯率不具備長期貶值的基礎。
　　粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恒分析，美聯儲鷹派立場超出此前預期，支持美元
指數保持強勢。同時，歐洲經濟衰退風險上升，歐元、日元、英鎊等美元指數權重貨幣走弱，進
一步助推美元指數走高，影響人民幣對美元匯率走勢。
　　東方金誠首席宏觀分析師王青分析，此輪人民幣匯率調整，背後主要有兩個原因。一方面，
近期美元大幅升值，造成人民幣被動貶值；另一方面，中美貨幣政策分化加大，內外利差倒掛加
重，也在一定程度上推動近期人民幣對美元匯率貶值。
　　人民幣對美元匯率分別在２０１９年和２０２０年有過兩輪「破７」的經歷，最低曾跌至
７﹒２元附近。人民幣匯率在「破７」之後，均較快回到了「７」以下，並出現了一輪升值。
　
＊匯率合理調整有助降低出口企業成本壓力＊
　
　　中信證券聯席首席經濟學家明明稱，近期人民幣匯率貶值更多地或者說過度地反映了美聯儲
政策緊縮與歐洲能源危機的影響，人民幣匯率是否「破７」已經沒有那麼重要。應理性看待國際
形勢復雜多變背景下，人民幣匯率出現的短期波動。當前中國貿易順差仍在歷史高位，銀行結售
匯保持順差，國際收支格局並沒有發生顯著變化，人民幣匯率仍具備支撐。
　　平安證券首席經濟學家鍾正生也稱，人民幣匯率是否跌破某個具體價位不是最重要的，中國
跨境資本流動形勢是否平穩才是關鍵問題。人民幣匯率在市場因素作用下有序波動，有助於發揮
匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能。人民幣匯率合理調整，對於降低出口企業成本壓
力、拓寬國內貨幣政策空間，均有著積極的一面。
　　申萬宏源證券首席宏觀分析師秦泰表示，中國出口增長將保持韌性，對人民幣匯率形成持續
支撐，隨著國內經濟恢復勢頭更加穩固，預計年底人民幣對美元匯率會重新回到６﹒７元至
６﹒８元。（ｃａ）

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