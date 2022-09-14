  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/09/2022 10:22

【大國博弈】中遠海運能否獲准入股漢堡港碼頭，德國政府存分歧

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述德國政府消息人士稱，德國執政聯盟在是否允
許中國中遠海運入股德國第一大港漢堡港口碼頭的問題上存在分歧。北京方面敦促柏林不要將競
購政治化，港口運營商則警告否決交易可能會損害德國經濟。
　　德國經濟部長哈貝克周二（１３日）接受《路透》採訪時表示，中遠海運入股將增加對中國
的倚賴，他傾向於不批準這項交易，擔心這將讓中國在德國關鍵基礎設施中獲得股權。另外三位
政府消息人士說，總理朔爾茨在２０１１年至２０１８年擔任漢堡市市長期間，見證了中德貿易
的繁榮。
　　德國媒體報道，鄰近北海的漢堡是歐洲和中國海路重要的轉運站。德國漢堡港口與物流股份
公司（ＨＨＬＡ）去年９月２１日宣布，中遠海運將收購Ｔｏｌｌｅｒｏｒｔ貨櫃碼頭３５％股
權。當時漢堡港對中資入股表示歡迎，認為可確保確頭未來的就業及營運。
　　中國外交部發言人毛寧昨日（１３日）表示，希望德國能夠客觀理性地看待中國投資，為中
國企業提供公平、開放和非歧視性的環境，不要將正常的經貿合作政治化，更不要以國家安全的
名義搞保護主義。
　　漢堡港營銷總監Ａｘｅｌ　Ｍａｔｔｅｒｎ對否決提出警告，他稱中國的投資對該港口而言
將是「巨大勝利，而不是危險」，特別是因為中遠公司很快將成為全球最大的航運公司。他強調
，拒絕中國不僅對港口而且對德國都將是一場災難。（ｃａ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話14/09/2022
【回購奏效】中海油逆市走高　估值仍吸引？未有貨點部署？
人氣文章大行報告14/09/2022
【大行炒D乜】大行點睇騰訊、網易？一click就知道
人氣文章開市Good Morning14/09/2022
熊麗萍：兩龍頭齊上榜　惟料騰訊股價仍受南非大股東減持拖累
人氣文章財經熱話14/09/2022
【虛幣世界】美國通脹數據高於預期，加密貨幣下跌
人氣文章財經熱話13/09/2022
【高息巡禮】銀行推銀債退款優惠　港元定存年息達3.3厘
人氣文章中國故事13/09/2022
《神州經脈》華府循生科領域再圍堵中國　習近平明起出訪中亞兩國
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金