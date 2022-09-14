【大國博弈】中遠海運能否獲准入股漢堡港碼頭，德國政府存分歧

《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述德國政府消息人士稱，德國執政聯盟在是否允

許中國中遠海運入股德國第一大港漢堡港口碼頭的問題上存在分歧。北京方面敦促柏林不要將競

購政治化，港口運營商則警告否決交易可能會損害德國經濟。

德國經濟部長哈貝克周二（１３日）接受《路透》採訪時表示，中遠海運入股將增加對中國

的倚賴，他傾向於不批準這項交易，擔心這將讓中國在德國關鍵基礎設施中獲得股權。另外三位

政府消息人士說，總理朔爾茨在２０１１年至２０１８年擔任漢堡市市長期間，見證了中德貿易

的繁榮。

德國媒體報道，鄰近北海的漢堡是歐洲和中國海路重要的轉運站。德國漢堡港口與物流股份

公司（ＨＨＬＡ）去年９月２１日宣布，中遠海運將收購Ｔｏｌｌｅｒｏｒｔ貨櫃碼頭３５％股

權。當時漢堡港對中資入股表示歡迎，認為可確保確頭未來的就業及營運。

中國外交部發言人毛寧昨日（１３日）表示，希望德國能夠客觀理性地看待中國投資，為中

國企業提供公平、開放和非歧視性的環境，不要將正常的經貿合作政治化，更不要以國家安全的

名義搞保護主義。

漢堡港營銷總監Ａｘｅｌ Ｍａｔｔｅｒｎ對否決提出警告，他稱中國的投資對該港口而言

將是「巨大勝利，而不是危險」，特別是因為中遠公司很快將成為全球最大的航運公司。他強調

，拒絕中國不僅對港口而且對德國都將是一場災難。（ｃａ）

