《拆局麒想－林嘉麒》延長石油（３４６）Ｎｏｖｕｓ項目極具前景

《拆局麒想》逆市中選股難，優質股也難免受到跌市的衝擊。能源股受惠國際能源供應緊張

，有其韌性。其中，國企石油股投資風險相對較低。相信大部分投資者均以中石油

（００８５７）、中石化（００３８６）、或者中海油（００８８３）入手，不說不知，細價選

擇有延長石油（００３４６）。公司是從事勘探及開發石油和天然氣的四大國有企業之一的延長

石油集團持有。首先要知道，延長石油集團位居２０２１年《財富》世界５００強企業第２３４

位，從事勘探及開發石油和天然氣，透過全資子公司延長石油國際（００３４６）在國際市場上

積極找政治穩定地區尋求並購機會，銳意成為中型國際能源企業。



現時公司主要從事兩大業務：一、石油及天然氣之勘探、開採及營運；二、燃油買賣及分銷

。上游業務方面，延長石油國際主要透過其加拿大全資附屬公司Ｎｏｖｕｓ在加拿大薩斯喀徹爾

省及阿爾比省擁有在產中的油田，從事收購、勘探、發展及生產原油及天然氣業務。下游業務方

面，延長石油國際透過其持有７０％股權的附屬公司，河南延長石油銷售有限公司，於國內河南

省從事批發、零售、儲存及運輸成品油業務，並已獲授於中國內地分銷及銷售成品油之有效許可

證。集團亦於中國浙江舟山及深圳分別成立油品貿易公司，以拓展油品貿易業務，成為新的利潤

增長點。



業績方面，延長石油今年上半年有亮點，Ｎｏｖｕｓ於加拿大西部經營油氣勘探、開採及生

產業務，整體運營表現平穩。期內，Ｎｏｖｕｓ油氣銷量同比增加５９﹒４％至約３２﹒２８億

當量桶，貢獻收入同比增加１７３％至約２﹒０５億港元，單桶淨收益為每桶２５﹒２加元，達

到歷史高水平，淨收益為８１３萬加元比去年同期增加近１倍。期內，提前獲得３口新進的鑽井

許可，而投產９口新井，目前完成鑽井１６口，並將於第三季度投產。由於Ｎｏｖｕｓ動態追蹤

原油價格變化，制定出錯峰銷售的策略，能夠在原油價格高點時釋放庫存，期內增加銷售收入

３４萬加元。因此，集團期內收入受Ｎｏｖｕｓ帶動，受惠於商品價格上漲及產量增加，整體收

入約９３﹒４億港元。另外，中國油品及副產品貿易業務收入為９１﹒３億港元。總括來說，河

南延長石油銷售於回顧期內表現良好。長遠來說，公司確實具一定的投資價值。



股價低迷，價值被低估，也有其原因。上半年業績，由於旗下延長浙江涉及若干宗未決訴訟

，以致抵銷了Ｎｏｖｕｓ所帶來的銷售增長，令集團期內錄得３５８０萬港元虧損。事實上，若

撇除延長浙江因訴訟導致暫停業務數月所帶來的損失，集團其他業務是錄得可觀增長的。因此，

股價也受到影響。近日案件正開審，不排除訴訟完結後，股價有望重回合理值。近月一直橫行於

５仙，似乎相關壞消息也被大部分消化掉。當然，有危才有機，投資者小注博時也注意風險。

《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



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