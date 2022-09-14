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即市新聞

14/09/2022 08:40

《樓市亮話－湯文亮》現在賣自住單位的人都是菜鳥

　　《樓市亮話》有年輕人同我講，他剛剛將自住單位賣走，幫他賣樓的物業代理話樓市會繼續
下跌，一兩年之後可以用八折買返，諗起都開心，同時擔心我揸住咁多物業，今日唔賣，明日很
難賣走。我話不用擔心我們，如果我們在樓市下跌時賣樓，隨時會被人誤會我們財困，不但要買
我們最好的單位，同時亦會被買家鋤價，而且大家都知道銀行是好天遮，知道有客戶被人鋤價賣
樓，隨時會ｃａｌｌ　ｌｏａｎ收遮，無端端搞出一個大頭佛，想唔賣樓都唔得。
　
　　雖然大家睇到劈價蝕讓的新聞鋪天蓋地，但樓價比起最高峰的時候只是下跌了８％，在疫情
三年，樓價基本上沒有下跌，但有一件事大家沒有留意，就是賣樓的人會愈來愈少，過了一段時
間，無論那些人賣與不賣，樓價都會調頭回升，如果香港解封，樓市升勢就好似脫疆野馬，年輕
人話我賣唔出手上物業，亂講一通嚇佢。
　
　　我絕對沒有亂講，我問年輕人是不是菜鳥，即是第一次賣樓，年輕人反問有甚麼關係，老實
說，如果賣過樓又買返，現在就唔會咁衝動賣樓，在２００８年環球金融海嘯，不少只有一個自
住單位的業主認為樓價會下跌三四成，於是將單位賣走，而那些單位大多數在２００３年沙士之
後買，樓價升幅最少有六成，如果賣走，隨時有一筆他們未見過的金錢。當時亦有人勸那些業主
不要賣樓，但業主指自己睇市很準，知道樓價必定會大跌，他們很容易買回，不少老行尊話，只
得一次買樓經驗，又點可以話自己睇市很準？
　
　　樓市走勢並沒有如那些賣樓業主所料，雖然有一些業主到現在仍然租樓，但大部分業主都買
返樓，大家問一問那些再買樓業主今日會唔會賣樓，答案是會的應該不多，所以，我認為現在賣
樓的業主都是菜鳥，而且數目正在減少中，當那些菜鳥消失，樓價又會調頭回升。
　
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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