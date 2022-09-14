【新冠疫苗】傳港府擬統一來港易須打針，檢討疫苗通行證豁免安排

《經濟通通訊社１４日專訊》近日有內地人稱沒打針來港，但仍獲發臨時疫苗通行證，引起

社會熱議。醫務衞生局昨天回應傳媒查詢時表明，正考慮統一在郵政局及入境口岸獲發「臨時疫

苗通行證」的要求。詳情稍後時間公布。《星島日報》專欄引述政府消息指，港府的檢討會循兩

個方向進行，其一，是統一規定「來港易」人士亦須接種疫苗；第二，是檢討疫苗通行證的豁免

安排。

消息指，政策實施以來，以「來港易」來港的人士從未發現有確診個案，但港府同意既然要

求本地人打針，外來人士亦應該打針。



＊曾祈殷：現行安排觀感不理想＊



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早在電台節目上表示，現行安排在觀感上不理想

，問題不在於訪港人士來自哪個國家，而是香港有相關規例，應該一視同仁，現時做法亦違背國

家鼓勵接種疫苗的方針，應該作出更改，因為如果相關人士在港受感染，也有機會要在本港醫療

系統接受治療。



＊李家超：內地疫情風險全球最低＊



早前一名以「來港易」來港的內地人，在內地小紅書發文指，自己沒有接種疫苗，亦沒有豁

免證明，但經「來港易」抵港後仍成功申請「臨時疫苗通行證」，並可自由出入受限制公共場所

，個案隨即引起各界關注。

行政長官李家超昨日表示，內地人士來港不需要接種疫苗，是過往已實行的政策，已經實行

了很長一段時間，因為內地疫情風險是全世界最低，風險相對較香港低很多，政府會留意整體疫

情，但目前未有發現產生相關輸入個案。



＊「來港易」無打針規定＊



「來港易」無規定打針的政策，在上屆政府早已實行，當時的確考慮到內地的風險極低。至

於豁免疫苗通行證，則是源於香港對海外人士來港，只要求接種兩針疫苗，因為海外不少地方都

只打兩針；但疫苗通行證則要求打三針，為了給予這些海外來港人士有時間打第三針，於是作出

豁免１８０日的安排，「來港易」亦採用同一豁免安排。（ｈｙ）



