【英女王逝世】陳國基代表特區弔唁英女王，陳方安生亦有到場

《經濟通通訊社１４日專訊》英女王伊利沙伯二世逝世，特首李家超昨早（１３日）表示，
特區政府將派「適當代表」致哀。政務司司長陳國基其後前往英國駐香港總領事館，代表香港政
府就英女王離世簽弔唁冊，表示深切哀悼。
行政會議召集人葉劉淑儀亦表示，周一亦曾代表行會非官守議員前往弔唁，而前政務司長陳
方安生昨早曾到領事館，逗留約１０分鐘後離開。（ｂｎ）
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