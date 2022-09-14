港府優化機場往檢疫酒店點對點交通安排，並更新抗疫車隊標誌

《經濟通通訊社１４日專訊》政府宣布，明日（１５日）起優化接載香港國際機場抵港人士

前往指定檢疫酒店的點對點交通服務的候車及登車安排，以進一步減省抵港人士在機場逗留的時

間。機管局會在抵港大堂的適當位置放置中英文告示，清楚指示抵港人士前往不同點對點交通工

具的候車處。新的登車安排有助分流乘客，可望進一步減省抵港人士需要在機場逗留的時間。

同時，為了讓抵港人士更了解自費的士往指定檢疫酒店的實時供應情況，機管局已在抵港大

堂增設電子告示牌，展示在車站等候接載乘客的的士數目，以供參考。



＊檢疫的士接載逾２﹒９萬名抵港人士前往檢疫酒店＊



另外，為協助市民更容易辨識政府檢疫酒店的士，運輸及物流局已更新和加大車隊的特定標

誌。車隊的士必須在車身顯眼位置張貼該標誌。

政府自７月２５日起以試辦形式在機場增設政府檢疫酒店的士車隊，為抵港人士提供免費專

車以外的自費點對點交通服務。服務推出至今整體運作暢順，截至昨日（１３日），車隊共接載

超過２﹒９萬名抵港人士由機場自費前往指定檢疫酒店。有關的士車隊只會接載抵港人士由機場

前往指定檢疫酒店，不會接載其他乘客。（ｃｌ）

