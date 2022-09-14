【新冠肺炎】澳門新增五宗輸入無症狀個案，均由香港入境

《經濟通通訊社１４日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，過去一天（９月
１３日凌晨零時至晚上１１時５９分），共新增五宗輸入性無症狀感染個案，三男兩女，年齡介
乎２８－５６歲，均為由香港入境澳門的人士，否認既往感染史，列為無症狀感染者。
應變協調中心表示，上述人士已被送往指定地點隔離。澳門至今已錄得新型冠狀病毒肺炎
７９３宗確診個案和１５８２宗無症狀感染個案。（ｃｌ）
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