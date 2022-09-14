【新冠疫苗】本港過去一周錄１８宗針後異常報告

《經濟通通訊社１４日專訊》衞生署公布，截至９月１１日晚上１１時５９分的過去一星期

，衞生署共接獲１８宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及

曾經於離世前１４日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。同期亦沒有接獲涉及

３－１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，亦沒有接獲涉及３歲以下

兒童接種新冠疫苗後嚴重或非預期的異常事件報告。



＊６８４萬人最少已打一針＊



截至９月１１日晚上８時，本港市民合共接種了約１８９９萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑

疫苗的市民約６８４萬名，當中包括９４﹒６％的１２歲或以上人口。衞生署共接獲７９０１宗

異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０４％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括

１１９宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００６％），沒有死

亡個案顯示與接種疫苗有關聯。



＊８０歲或以上長者接種率僅約７１％＊



至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結９７宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，

一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為１１宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘１０

宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有

關情況並收集數據作評估。

政府發言人表示，在第五波疫情中，兒童和長者均錄得死亡和重症個案。長者方面，現時本

地８０歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約７１％，即該年齡層中有約２９％的長者正處於高

風險狀態，這是相當危險的信號。（ｃｌ）

