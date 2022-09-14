【外圍經濟】比特幣創６月來最大跌幅，以太幣在系統合併前暴跌

《經濟通通訊社１４日專訊》隨著金融市場下跌蔓延到數碼資產領域，比特幣周二重挫逾
１０％，創６月以來最大跌幅。
以太幣下跌近９％，儘管其基礎的以太坊網絡準備進行期待已久的節能軟件升級。最大的穩
定幣泰達幣交易最活躍，因為投資者尋求躲避加密貨幣的波動。
分析指，加密貨幣市場的下跌完全是因為美國消費者價格指數高於預期。（ｒｃ）
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