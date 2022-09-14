【外圍經濟】德國政府將出售價值４﹒５８億歐元的漢莎航空股份

《經濟通通訊社１４日專訊》德國政府希望通過出售漢莎航空的股份，籌集多達４﹒５８億
歐元的資金。股份是在疫情期間，德國政府為保持漢莎航空的經營而購買。
德國政府計劃向機構投資者出售漢莎航空６﹒２％的股份，價格區間為６﹒０９至６﹒１５
歐元，較收市價有折讓。
去年１１月，漢莎航空提前償還了其９０億歐元救助計劃中的最後一筆款項，使政府能夠獲
取可觀的利潤。（ｒｃ）
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