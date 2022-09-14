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14/09/2022 16:08

【外圍經濟】通脹數據擾亂市場，美國有錢人損失了９３０億美元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》周二（１３日），因為高於預期的美國通脹數據擾亂了市場，
美國最富有的億萬富翁的財富暴跌９３０億美元，這是有史以來第９大的單日損失。
　　貝索斯的財富暴跌９８億美元，在彭博億萬富豪指數追踪的財富中跌幅最大。馬斯克的財富
減少了８４億美元。朱克伯格、拉利比治、些奇布林和鮑爾默的財富均減少超過４０億美元，而
巴菲特和比爾蓋茨分別損失了３４億和２８億美元。（ｒｃ）

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