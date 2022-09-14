【企業盈警】京維集團（０１１９５）料全年虧損最多２０００萬元

《經濟通通訊社１４日專訊》京維集團（０１１９５）公布，預期截至６月３０日止年度虧

損介乎１６００萬至２０００萬元，比去年度虧損約７００萬元有所擴大。

該集團指，虧損大幅增加主因俄羅斯金礦之無形資產減值所致。由於戰爭及新冠肺炎疫情，

俄羅斯勞工拒進行採礦而暫停採礦營運。該集團預期，Ｃｏｖｉｄ－１９疫苗將穩定及有效，俄

羅斯金礦將於明年恢復正常生產。（ｗｈ）

