《日入而息》傳港交所研新規吸硬科技公司上市，７企交澳賭牌標書

《今天重點》

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傳港交所擬降低硬科技公司ＩＰＯ營收要求，最快本月諮詢

澳門賭牌競投截標，共７家公司遞交標書；澳博（００８８０）附屬澳娛今遞交博彩批給標書；

美高梅中國（２２８２）附屬美高梅金殿超濠今天已提交新賭牌標書；金沙中國（０１９２８）

附屬威尼斯人澳門已交賭牌新標書；新濠附屬已遞交博彩批給標書；大馬雲頂旗下ＧＭＭ遞交澳

門賭牌競投標書，為首間加入競投新公司

傳騰訊音樂最快下周在港第二上市

傳港府擬統一來港易須打針，檢討疫苗通行證豁免安排

港府優化機場往檢疫酒店點對點交通安排，並更新抗疫車隊標誌

住建部表示以政策性銀行專項借款方式支持保交樓；牢牢把握房住不炒，實施因城施策分類指導

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《即日市況》

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恒指全日低收４７９點報１８８４７，科指低收１１５點報３９５３

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《深滬股市》

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滬指收跌０﹒８％成交４個月低，中金抽水券商股陪跌

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《美元匯價》

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美元宜觀望一兩日再作部署

歐元最新報１﹒０００７╱１１，日圓最新報１４３﹒１６╱１７

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《公司資訊》

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瑞聲科技（０２０１８）要約購買最多１﹒５億美元存續債券

商湯（０００２０）與ＳＣＡＩ達成合作，為中東地區提供ＡＩ解決

方案

啟迪控股境外債尋求展期失敗，稱將影響戰投意願

卓悅（００６５３）前股東葉氏家族被申請破產與集團無關

傳騰訊音樂最快下周在港第二上市

富衛集團再遞主板上市申請，未來兩年增資印尼壽險

健世科技傳預路演，冀集資２﹒３億元

瑞薩將向中國電動車企業提供新一代功率半導體

Ｂ站訴爭嗶哩嗶哩商標被駁回：不符合馳名商標認定的標準

中銀香港（０２３８８）有信心私人財富全年資產管理規模錄雙位數

增長

太古酒店集團與Ａｄｙｅｎ合作改善支付流程

復星否認監管要求商業銀行摸底其財務敞口，減持屬動態資產優化

新濠附屬已遞交博彩批給標書

東亞銀行表示中國貸款業務未受內地高層涉行賄被捕消息影響

渣打銀行１６日起可通過中國外匯交易中心從事外幣同業存款交易

環聯委任林嘉儀為亞太區總裁

雷軍卸任小米電子軟件董事長，仍持股９０％

創勝集團（０６６２８）Ｇｒｅｍｌｉｎ１抗體ＴＳＴ００３臨床試

驗獲ＦＤＡ批准

虎都（０２３９９）公司名稱已更改為中國安儲能源集團

傳零跑科技最快下周起接受投資者認購本港ＩＰＯ

鼎石資本（００８０４）擴大現有放債業務範圍，委任李鎮彤為執董

金沙中國（０１９２８）附屬威尼斯人澳門已交賭牌新標書

中國人壽（０２６２８）首八個月累計原保險保費收入增０﹒２２％

美高梅中國（２２８２）附屬美高梅金殿超濠今天已提交新賭牌標書

澳博（００８８０）附屬澳娛今遞交博彩批給標書

中國移動（００９４１）取消美國存託股票註冊並終止報告義務

傳港交所擬降低硬科技公司ＩＰＯ營收要求，最快本月諮詢

大成食品（０３９９９）附屬訂採購協議，涉３０８０萬元人民幣

大馬雲頂旗下ＧＭＭ遞交澳門賭牌競投標書，為首間加入競投新公司

平保（０２３１８）首８個月原保險合同保費收入升２％至５４２７

﹒５億元人民幣

銀娛（０００２７）冀未來繼續助力澳門發展，對中長期仍然抱有信

心

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《國企紅籌》

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中集安瑞科（０３８９９）交付百威亞太區最大精釀工廠

鷹瞳科技（０２２５１）Ａｉｒｄｏｃ－ＡＩＦＵＮＤＵＳ（２﹒０）完成臨床試驗

南航（０１０５５）８月客運運力投入按年升４７％

新華保險（０１３３６）首８月原保費收入按年增１﹒８％

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《神州民企》

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據報碧桂園（０２００７）副總裁丁杰兼任旗下機器人公司博智林新

董事長

汽車之家（０２５１８）與華為達成深度合作，共建汽車生態場景

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《中國要聞》

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上海三大先導產業去年總規模達１﹒２７萬億元人民幣

被指拖欠貨款總部停運，洋碼頭稱不良商戶造謠生事

上海集成電路規模達２５００億元，１４納米實現量產

上期所與中國五礦簽署戰略合作框架協議

國有大行集體領罰，建、工、交行合計被罰逾６４５萬

受颱風影響，長三角鐵路停運列車超過３８０列

預計梅花傍晚登陸浙江，杭州機場取消今晚國內航班

中秋假期上海重回出遊熱門目的地榜首

人行３５日２０億逆回購利率持平，完全對沖到期量；二季度末金融業機構資產同比增９﹒７％

人社部就勞動保障等約談美團、滴滴等１１平台企業

受颱風影響，上海兩大機場五成以上航班將調減取消

中國印鈔造幣集團工會原副主任胡林華接受調查

廣東省廣州市委政法委原書記謝曉丹被雙開

武漢擬頒預售資金監管新規：監管帳戶信息售樓處公示

華夏幸福成立代建公司，中標瀋陽項目原為恒大持有

河北省首筆數字人民幣科技企業財政補貼在雄安發放

年內２３家支付機構註銷，多間支付公司股權掛牌轉讓

雲南因高溫缺電，雲鋁股份接通知壓降一成用電負荷

Ａ場年內最貴新股華寶新能遭兩成股民棄購逾５億元

周鴻禕稱下階段重點防範對城市基礎設施網絡攻擊

秦皇島港環渤海港口下水煤現貨漲價快，發改委表示嚴查

住建部表示以政策性銀行專項借款方式支持保交樓；牢牢把握房住不炒，實施因城施策分類指導

鄭州９５個項目申報保交樓專項貸款，將開展全面審計

習近平下午抵達努爾蘇丹，開始對哈薩克進行國事訪問

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒５９％，報１４６５８﹒３１點

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《其他消息》

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高院法官拒絕吳政亨保釋申請

民主黨就施政報告提建議，包括派１﹒２萬元消費券

民建聯促加強支援中小企，提高「遙距營商」資助額

支聯會李卓人何俊仁否認控罪，案件將交付高院處理

丁國榮獲委任為國際法律專員，梅基發任法律政策專員

金管局呼籲市民提防廣發銀行可疑網站；８月外匯基金境外資產減少７７９億元

商經局局長丘應樺明赴柬埔寨出席香港與東盟經貿部長會議

深股通額度全日用１１億元，外資結束兩日淨流入；滬股通全日流出３億元，外資淨流出１４億

元

世邦魏理仕料明年底整體寫字樓空置率為１０％；各行對寫字樓需求下跌，料需求增長溫和

晉環原價加推８０戶，入場費近８８７萬元

調查指５５％僱主擬來季增加人手，建造業展望最樂觀

Ｃｒｏｓｔｉｎｉ十間分店被追租２８０萬元，涉欠薪３００萬元；Ｃｒｏｓｔｉｎｉ結業，消

委會暫接一宗投訴逾二千元現金券未用

ＭＩＲＲＯＲ演唱會傷者阿峯靠積蓄過活，李澤楷無商討賠償

警方昨就ＭＩＲＲＯＲ演唱會事故到兩涉事承辦商５個辦公地點搜證

澳門賭牌今截標，全數六博企已遞交標書

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《國際要聞》

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吉爾吉斯與塔吉克發生邊境交火，雙方同意防止升級

紐約時報員工反對重返辦公室工作

高加索局勢惡化，亞美尼亞與阿塞拜疆爆發邊境衝突

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《外圍經濟》

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強勢美元令日韓貨幣受壓，日本官員口頭干預

德國政府將出售價值４﹒５８億歐元的漢莎航空股份

投資者預期歐洲央行存款利率明年７月將升至２﹒５厘

日本央行將加大債券購買規模以控制孳息率上限

美國或考慮在原油跌破８０美元時補充戰略石油儲備

英國８月通脹小幅回落至９﹒９％，仍構成加息壓力

英國就業數據強勁，分析指英倫銀行至少加息０﹒５厘

英國生產者輸入和產出價格２年來首度回落

華爾街投資銀行業務收入料將大幅下降

勞動人口年齡增長，美國就業增長預計將放緩

日圓匯率上漲，央行匯率檢查被視為干預的先兆

比特幣創６月來最大跌幅，以太幣在系統合併前暴跌

通脹數據擾亂市場，美國有錢人帳面損失９３０億美元

高盛表示實際利率攀升下，準備迎接新一波跨資產殺盤

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《大國博弈》

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世貿將評估美國貿易政策，商務部徵中方的關注和評論

中遠海運能否獲准入股漢堡港碼頭，德國政府存分歧

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《英女王逝世》

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女王靈柩運抵倫敦，國葬日ＬＭＥ維持交易

英女王下周一國葬前夕，倫敦酒店爆滿加價三成

陳國基代表特區弔唁英女王，陳方安生亦有到場

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《新冠肺炎》

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本港新增７５７９宗確診個案，再多１０宗死亡個案

學校呈報１６２５宗陽性，３８間學校４６班須停課

本港過去一周錄１８宗針後異常報告

上海昨日新增１宗新冠本土確診病例

傳參與原址隔離酒店需有３％或８個房間作隔離

全國昨增本土感染升至９５８宗，貴州佔最多逾二百宗

北京新增１８宗本土確診病例

澳門新增五宗輸入無症狀個案，均由香港入境

台灣增近５萬宗新冠本土個案，多３７宗死亡

抵港檢疫期間可於酒店隔離，業界表示仍需制訂執行細節

梁栢賢稱新冠死亡率５月後已降至與流感相若

糕點店Ｃｒｏｓｔｉｎｉ全線結業，門市昨天最後營業

英航將在１２月初恢復往來港英直航航班

陳振英稱本港檢疫政策削弱金融峰會吸引力

傳港府擬統一來港易須打針，檢討疫苗通行證豁免安排

大學研究表示疫苗對ＢＡ﹒５保護力大減，但仍可減重症

楊何蓓茵稱八旬長者三成未打針，鼓勵平安鐘用戶接種

田北辰稱回港易存漏洞，無打針獲臨時通行證安排矛盾

張竹君稱今日數字反映兩三日前個案，難判斷疫情見頂

港府優化機場往檢疫酒店點對點交通安排，並更新抗疫車隊標誌

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