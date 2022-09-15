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即市新聞

15/09/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股長期形勢尚屬向淡，惟可先呈中期反彈

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和
４２﹒５％，局勢則皆尚屬於顯著向淡。本周二（１４日）開市前，筆者於「港股市前分析」內
，詳細講解了恒生指數的最新長期形勢，並提供了兩個最有機會成為事實的數浪方式。至於量度
升幅╱跌幅目標，亦為大家計算了。這兩個數浪方式乃建基於（一）指數跌穿本年３月低位
１８２３１支持和（二）指數的中期跌浪已於本月暫見低位１８８０４告一段落。明顯地，前者
代表港股中期跌勢未止，仍在往下找尋長期跌浪底。
　　至於後者，則自１８２３５起運行的為「不規則平勢形」反彈浪，即自２０１８年１月高位
３３４８４起的長期跌浪尚未結束，１８２３５只不過是長期跌浪中的一個中途站。因此，自
１８８０４起的反彈浪完結後，指數有可能被推至低於１８２３５的水平。觀乎近期港股於低位
的承接力逐漸增強，大市先呈反彈，才掉頭下跌，回試低位支持，再定後向的可能性較大。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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