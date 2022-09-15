《缸邊隨筆－石鏡泉》看美８月ＣＰＩ

《缸邊隨筆》美公布８月消費物價指數（ＣＰＩ），官方與民間反應不一。



官：



（１）拜登出公告謂美８月ＣＰＩ ＯＫ，因汽油價已低，食品價增長幅度減緩，等下啦，

會好㗎；



（２）雖然納指大跌，但白宮發言人謂無證據見納指跌５％。



民：



（１）美傳媒有插圖，股市一片紅，食品價急升，獨拜登合皮；



（２）市場認為９月美儲局不單會加息７５點子，有４７％更認為會加息１００點子；



（３）以前市場估２０２２年１２月減息有望，今時大逆轉；



（４）到２０２３年３月，美息會加逾４厘才有機會回；



（５）納指１００各股均跌，是２０２０年３月來首次；



（６）迄今標普５００走勢跟２００８至２００９年雷曼爆破時走勢相若；



（７）金價受壓，但在１７００美元區見支持。



為甚麼美８月ＣＰＩ會一石擊起千層浪？除股市外，尚有甚麼大件事的啟示？



明續。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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