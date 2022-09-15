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15/09/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》看美８月ＣＰＩ

　　《缸邊隨筆》美公布８月消費物價指數（ＣＰＩ），官方與民間反應不一。
　
　　官：
　
　　（１）拜登出公告謂美８月ＣＰＩ　ＯＫ，因汽油價已低，食品價增長幅度減緩，等下啦，
會好㗎；
　
　　（２）雖然納指大跌，但白宮發言人謂無證據見納指跌５％。
　
　　民：
　
　　（１）美傳媒有插圖，股市一片紅，食品價急升，獨拜登合皮；
　
　　（２）市場認為９月美儲局不單會加息７５點子，有４７％更認為會加息１００點子；
　
　　（３）以前市場估２０２２年１２月減息有望，今時大逆轉；
　
　　（４）到２０２３年３月，美息會加逾４厘才有機會回；
　
　　（５）納指１００各股均跌，是２０２０年３月來首次；
　
　　（６）迄今標普５００走勢跟２００８至２００９年雷曼爆破時走勢相若；
　
　　（７）金價受壓，但在１７００美元區見支持。
　
　　為甚麼美８月ＣＰＩ會一石擊起千層浪？除股市外，尚有甚麼大件事的啟示？
　
　　明續。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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