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15/09/2022 08:13

【俄烏開戰】烏總統澤連斯基在基輔遇車禍，未受嚴重傷害

　　《經濟通通訊社１５日專訊》烏克蘭總統澤連斯基的車隊在首都基輔遭遇車禍。總統發言人
尼基福羅夫周四（１５日）稱，澤連斯基沒有受到嚴重傷害，執法人員將查明事故詳情。
　　尼基福羅夫在社交媒體上稱，烏克蘭總統專車和護送車輛與一輛私家車相撞。隨同醫生為私
家車司機提供了急救，並將他移交給救護車。澤連斯基接受醫生檢查後，沒有發現嚴重的傷害。
（ｊｆ）

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