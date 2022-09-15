【國際要聞】早前決定加入北約，瑞典女首相安德松輸大選辭職

《經濟通通訊社１５日專訊》瑞典中間偏左執政聯盟在周日（１１日）舉行的國會選舉中敗
北，來自社民黨的女首相安德松周三（１４日）宣布辭職。
安德松早前決定放棄中立地位加入北約，她下台後將繼續擔任在野自民黨主席。由右翼政黨
組成的陣營，在大選中以１７６票對１７３票的微弱多數擊敗執政聯盟，並最早會在本月３０日
推選出新首相。（ｊｆ）
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