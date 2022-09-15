【俄烏開戰】波蘭國會大批數通過決議，要求德國賠償二戰損失

《經濟通通訊社１５日專訊》波蘭國會以４１８票支持、４票反對、１５票棄權的壓倒性多

數，通過了有關要求德國賠償二戰損失的決議。

決議由執政「法律與公正黨」擬定，稱波蘭從未因德國政府造成大量人員和物質損失而獲得

賠償。決議還強調，華沙從未放棄過向柏林索賠。

據報道，決議還表示，波蘭從未獲得關於俄羅斯侵略和佔領所造成損失的賠償，這些損失需

要統計和評估，將在此基礎上採取針對莫斯科的措施。（ｊｆ）

