【俄烏開戰】經濟學家格雷出任ＩＭＦ烏克蘭專員，曾助伊拉克重建

《經濟通通訊社１５日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）任命經濟學家格雷（Ｇａｖｉｎ

Ｇｒａｙ）為烏克蘭專員。他曾於２０１８年至２０２０年出任伊拉克專員，負責協助該國戰

後重建。ＩＭＦ發言人表示，該組織正發起糧食安全窗口運動，協助因俄羅斯入侵烏克蘭而出現

糧食短缺的國家，而烏克蘭可能成為受援助國家。（ｊｆ）

