  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/09/2022 16:08

【外圍經濟】南韓副總理秋慶鎬：政府將適時採取措施穩定韓圜

　　《經濟通通訊社１５日專訊》南韓副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬，周四（１５日）就韓圜
兌美元匯率持續走軟發出口頭干預，表示若外匯市場出現一邊倒現象，或市場不安心理情緒過度
擴散，政府將適時及適當採取措施穩定市場。
　　據韓媒報道，秋慶鎬當天出席國會企劃財政委員會全會時，表示近來韓圜兌美元的貶值勢頭
持續，引發國民不安。政府也在密切關注匯市動向。他說，政府正在檢查外匯市場的韌性和各種
指標，並及時與外國專家保持溝通。
　　美元兌韓圜升近１４００的１３年來最高水平後稍為回落，南韓央行警告稱，當局將會密切
監察韓圜波動性擴大的情況。
　　美元兌韓圜在今天歐洲市初段曾高見１３９７﹒８５，為２００９年３月以來最高。
　　在美國日前公布通脹數據後，市場預期聯儲局將會維持大幅加息的政策，亞洲新興市場貨幣
普遍受壓。今年以來，韓圜兌美元貶值近１５％，是繼日圓後表現最差的貨幣。
　　南韓外匯當局經常入市干預匯率，南韓央行數據顯示，今年首季就已淨沽出８３億美元的外
匯儲備去支持韓圜。此外，南韓央行在７月份議息會議史無前例大幅加息半厘，８月份再加息
０﹒２５厘，將指標几利率調升至２﹒５厘。（ｊｆ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS15/09/2022
【FOCUS】上合主打多邊合作　北京柔焦「習普會」
人氣文章財經熱話15/09/2022
加力應對爛尾樓兼續推鬆綁措施　內房急升富力碧桂園漲一成
人氣文章財經熱話15/09/2022
【航運 VS 油運】油運行業競爭小　中遠海能趁調整吸納？
人氣文章財經熱話15/09/2022
《午市前瞻》恒指短期低位橫行 宜部署吸納內房待二十大後回升
人氣文章大行報告15/09/2022
【大行炒D乜】星展點睇中資航空股？一click就知道
人氣文章開市Good Morning15/09/2022
林家亨：Tesla出平價車對比亞迪毫無威脅　比亞迪短期210-230元炒上落
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金