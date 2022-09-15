【外圍經濟】南韓副總理秋慶鎬：政府將適時採取措施穩定韓圜

《經濟通通訊社１５日專訊》南韓副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬，周四（１５日）就韓圜

兌美元匯率持續走軟發出口頭干預，表示若外匯市場出現一邊倒現象，或市場不安心理情緒過度

擴散，政府將適時及適當採取措施穩定市場。

據韓媒報道，秋慶鎬當天出席國會企劃財政委員會全會時，表示近來韓圜兌美元的貶值勢頭

持續，引發國民不安。政府也在密切關注匯市動向。他說，政府正在檢查外匯市場的韌性和各種

指標，並及時與外國專家保持溝通。

美元兌韓圜升近１４００的１３年來最高水平後稍為回落，南韓央行警告稱，當局將會密切

監察韓圜波動性擴大的情況。

美元兌韓圜在今天歐洲市初段曾高見１３９７﹒８５，為２００９年３月以來最高。

在美國日前公布通脹數據後，市場預期聯儲局將會維持大幅加息的政策，亞洲新興市場貨幣

普遍受壓。今年以來，韓圜兌美元貶值近１５％，是繼日圓後表現最差的貨幣。

南韓外匯當局經常入市干預匯率，南韓央行數據顯示，今年首季就已淨沽出８３億美元的外

匯儲備去支持韓圜。此外，南韓央行在７月份議息會議史無前例大幅加息半厘，８月份再加息

０﹒２５厘，將指標几利率調升至２﹒５厘。（ｊｆ）

