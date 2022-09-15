《台股攻略－黃振宇》美股止跌，台股稍為回穩

《台股攻略》美股止跌，台股今日（１５日）稍為回穩，航運股展開反彈，生物科技股暢旺

，但電子權值股升幅收窄，台積電尾市收跌，加權指數收１４６７０點，僅升１１點，成交金額

為１７８９﹒４７億元（新台幣．下同），三大法人淨賣出５６﹒２８億元。

台積電的暨微控制器（ＭＣＵ）業務開發處處長林振銘表示，集團有完整技術與足夠產能支

持汽車產業，預料不會有晶片短缺問題，惟股價於尾市跌０﹒２％，收４７６﹒５元。鴻海升

０﹒５％，聯發科升０﹒２％，日月光投控、聯電、廣達及台達電均升０﹒５％至０﹒９％。航

運股方面，併入長榮物流的榮運８月收入２０﹒５６億元，按年增長２﹒６倍，連續兩個月收入

創高，股價已連升五個交易日，今日亦升８％，另外，波羅的海乾貨指數（ＢＤＩ）連日上揚，

刺激航海股造好，萬海升２％，陽明升１﹒１％，長榮則進行股票回購暫停交易，將於下周一恢

復交易。散裝航運的四維航、中航、台航、新興、中櫃及慧洋－ＫＹ均升３％至４％。航空股的

長榮航及華航分別升０﹒９％及０﹒５％。生物科技的中小型個股領漲，晶宇漲停，保瑞升

７﹒２％，博晟生醫升６﹒８％，易威、松瑞藥及台康生技均升１％至２％。

美國公布８月ＣＰＩ通脹數據高於市場預期後，股市持續震盪整理，但預期市場消化消息後

，大市將逐漸回穩。現時投資者宜保持觀望，留意基本面較好的權值股走勢及三大法人資金動向

。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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