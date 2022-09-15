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即市新聞

15/09/2022 09:40

《窩輪豪情－梁業豪》比較各行業的表現，重要嗎？

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊
業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為蔚來
（０９８６６）、中海油（００８８３）與中國移動（００９４１），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜
首選電能實業（００００６）、農夫山泉（０９６３３）與工商銀行（０１３９８）。
　　《經濟通》將所有股本證券分類為３３個主要業務類別，並再細分為１０１個子業務類別。
可惜這些業務類別皆沒有指數可反映其所屬股票的表現。因此，本欄一直採用恒生指數公司的行
業分類法，以１２個恒生綜合行業指數，來比較不同板塊的表現。以上述提供的三個最強勢行業
為例，可作為有意進行即市至一星期的超短線投機者的重要參考。知道當前最強勢的行業後，再
從中挑選所屬股票的相關認購權證與相關牛證，勝算自然會較高。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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