【虛幣世界】美國８月ＰＰＩ低於市場預期，加密貨幣小幅反彈

《經濟通通訊社１５日專訊》周三公布的美國８月生產者價格指數（ＰＰＩ）按年升

８﹒７％，低於市場預期的８﹒８％，更大幅低於前值９﹒８％，隔晚美股輕微反彈，加密貨幣

輕微上升，比特幣企穩２００００美元關口。另外，隨著以太坊區塊鏈合併的臨近，以太幣價格

也上漲了１﹒４％，交易量適中；合併目前進行中，並從以太坊的協議從工作證明共識轉變為股

權證明。

各大加密公司計劃在以太坊合併之前和之後的幾小時內暫時禁用一部分與以太坊相關的功能

。交易平台幣安表示，將在以太坊合併前一小時暫停所有以太坊相關貨幣存取款；ＦＴＸ計劃在

合併完成前約半小時暫停基於以太坊的代幣取款和存款。Ｃｏｉｎｂａｓｅ將在北京時間早上

１０點暫停在多個平台上的以太幣和所有以太幣相關代幣的存取款。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０１６７﹒９８元（美元．下同），跌０﹒２９％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６２９﹒９９元，跌０﹒５１％；艾達幣報

０﹒４７７５元，跌０﹒６６％；瑞波幣報０﹒３４０４元，跌０﹒３２％。（ｕｌ）



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