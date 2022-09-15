《談國論企－黎偉成》通脹止升稍回落受惠食品價穩

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２２年８月份環比由升轉跌，乃受惠於以豬

肉、鮮果、鮮菜等食品價格升勢初見放緩，而消費性的商品持續徐徐向上，屬良性的結構性經濟

新變化。加上工業生產者出廠價格ＰＰＩ的升幅明顯放緩，使通脹不斷減壓。國務院常務會議連

月力擴有效需求的政策，相信國民經濟有望在內需支持保持穩增態勢。



＊豬肉供應穩定和果菜價略回落皆減通貨壓力＊



來自中國國家統計局所發布資料，居民消費價格於２０２２年８月份同比增長２﹒５％，不

僅較７月份２﹒７％的升幅低０﹒２個百分點，為２０２２年以來的首次止升轉跌的月份，屬相

對良性的經濟信號。新冠肺疫在疫情即使散發多發和造成不利局面，但中央和國務院一直堅持穩

中求進工作總基調，高效統籌疫情防控，確保經濟社會能延續恢復態勢的同時，工、商、農業生

產和供應基本滿足市場需求，使通貨價格終於受控，有利於實體經濟轉穩和逐步回復到穩中有進

的軌道。

尤其是ＰＰＩ於８月份的升幅收窄至僅２﹒３％，為自２０２１年１１月份以來的１０連跌

，較是月份居民消費價格指數ＣＰＩ所增的２﹒５％更少增０﹒２個百分點，有利央行更為放手

處理貨幣政策，促國民經濟持續向好發展。

先談（甲）ＣＰＩ中的食品大類最新發展，分類指數２０２２年８月份同比增長６﹒１％，

即使較對上一個月的６﹒３％升幅只是稍為回落０﹒２個百分點，但相對７月份較６月份的

２﹒９％環比大增３﹒４個百分點，肯定是相當良好的新態勢，因（一）禽肉價格分類指數於８

月份同比上升１０﹒１％，無疑比７月份所升８﹒４％高１﹒７個百分點，惟影響ＣＰＩ由上月

之升０﹒２７個百分點略為提升至０﹒３２個百分點，尚可接受。

肉禽大類價格再度反覆上升，乃因：（Ｉ）豬肉價格於８月份同比上升２２﹒４％，比７月

份所升２０﹒２％高２﹒２個百分點，更形成二連升之態，並扭轉６月份尚跌６％之況，而影響

ＣＰＩ由上月的上升０﹒２７個百分點提升至０﹒３個百分點，因（ｉ）美國主動推手弄出的烏

克蘭戰局，使環球糧食、能源等供應更為短缺和價格續升，使飼養肉禽的食料成本隨之走高。

但（ｉｉ）中國生豬存欄量於２０２２年上半年末達４﹒２３億頭同比減１﹒９％，其中能

？殖母豬存欄量４２７７萬頭；而上半年產量２５１９萬噸增長５﹒３％；相信豬肉供應能滿足

市場需求，此對通脹控制有一定利好影響，對民生更有良佳效應。

其他兩大主項畜肉價格尚穩：（ＩＩ）牛肉分類指數於２０２２年８月份同比升幅持平於上

月的１﹒３％；（ＩＩＩ）羊肉分類指數於是月跌２﹒６％，環比跌１﹒８個百分點。

同樣重要的是（二）非禽肉的其他主要食品，有多個項目的升幅亦基本保持相對穩定之態，

如（１）鮮果分類指數於８月份同比增長１６﹒３％升幅，環比低０﹒６個百分點，對ＣＰＩ影

響由０﹒３個百分點稍回落至０﹒０２個百分點。和（２）鮮菜分類指數於是月份上升６％，比

７月份的１２﹒９％回落６﹒９個百分點之普，對ＣＰＩ影響上升降為０﹒１２個百分點。



＊消費品價格較高屬結構性的良性轉型所致＊



二者皆受到天氣和季節性的影響，持續明顯走高。要待天氣復常，又以鮮菜的種植、收割期

較短，情況會比較好一點，問題是鮮果回復正常供應需時。

餘者為（３）蛋類升１﹒７％，對ＣＰＩ影響則上升０﹒０１個百分點。（４）糧食分類指

數增３﹒３％，對ＣＰＩ影響為上漲０﹒０６個百分點。凡此，為食品煙酒分類指數升幅放緩之

因。

至於（乙）消費品大分類指數，於２０２２年８月份同比增長３﹒７％，環比跌０﹒３個百

分點，仍高於ＣＰＩ漲幅，卻可以接受，理由是此屬消費性的通貨價格向上，反映出內需出現較

為全面升溫，卻仍屬適度，屬良好的經濟發展趨勢。

從消費品類別的分類指數，可見（１）交通和通信分類指數在８月份升４﹒９％，因交通工

具使用燃料價格升幅由上月的２４﹒２％下調至１９﹒９％，可見國際以石油為主的能源價格不

斷上升所衍生的壓力有所降低；（２）居住分類指數升幅０﹒７６％，環比回落０﹒１個百分點

，當然可以接受。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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