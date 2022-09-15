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即市新聞

15/09/2022 09:55

《異動股》內房股升幅擴大，碧桂園急升１１％，暫為表現最佳藍籌

　　《經濟通通訊社１５日專訊》受內地提到「保交樓」方向的消息刺激，內房及物管股升幅擴
大。碧桂園（０２００７）現價升１１﹒６２％，報２﹒６９元，該股成交約８２５４萬股，涉
資２﹒１６億元，盤中高見２﹒７元，最低見２﹒４５元，暫為表現最佳藍籌；碧桂園服務
（０６０９８）升９﹒６１％，報１６﹒８８元；中海外（００６８８）升５﹒１５％，報
２３﹒５元；龍湖（００９６０）升８﹒１４％，報２９﹒９元。
　　針對保交樓問題，住建部新聞發言人、住房改革與發展司司長王勝軍在會上表示，上個月已
會同財政部、人民銀行等有關部門出台了專門措施，以政策性銀行專項借款的方式，支持有需要
的城市推進已售逾期難交付的住宅項目建設交付，目前專項工作正在緊張有序的進行當中。
　　王勝軍表示，穩妥實施房地產長效機制，穩地價、穩房價、穩預期，因城施策、一城一策，
促進房地產市場平穩健康發展。
　
＊住建部：實施因城施策分類指導＊
　　
　　另外，住建部副部長姜萬榮在國新辦發布會表示，牢牢把握「房子是用來住的、不是用來炒
的」定位不動搖，因城施策、分類指導，促進房地產市場平穩健康發展。穩妥實施房地產長效機
制，落實落細城市主體責任和省級監管責任，建立健全房地產市場監管體系，堅定不移穩地價、
穩房價、穩預期。這１０年，住房供應規模持續增加，商品住宅銷售面積累計１３２﹒３４億平
方米，是上一個１０年的２﹒２倍。
　　２０２１年，中國常住人口城鎮化率達到６４﹒７２％，建成區面積６﹒２萬平方公里，城
市燃氣普及率９８％，供水普及率９９﹒４％，城市建成區綠地率３８﹒７％，人均公園綠地面
積１４﹒８７平方米。
　
＊恒指升逾１００點＊
　
　　現時，恒生指數報１８９５８，升１１１點或升０﹒５９％，主板成交１８０﹒４１億元。
國企指數報６５１１，升４０點或升０﹒６３％。恒生科技指數報３９６１，升８點或升
０﹒２０％。
　　即月期指新報１８９３１，升１２３點，低水２７點。即月國指期貨報６５０４，升４５點
，低水７點。即月科指期貨新報３９７０，升１８點，高水９點。
　　上證綜合指數報３２３３，跌３點或跌０﹒１１％，成交９２４﹒８３億元人民幣。深證成
份指數報１１７２６，跌４８點或跌０﹒４１％，成交５７１﹒５７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒６９元　升１１﹒６２％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１６﹒８８元　　升９﹒６１％
　　中海外（００６８８）　　　　　２３﹒５元　　升５﹒１５％
　　龍湖（００９６０）　　　　　　２９﹒９元　　升８﹒１４％
　　潤地（０１１０９）　　　　　　３４﹒３元　　升４﹒４１％
　　華潤萬象生活（０１２０９）　　３６﹒５元　　升３﹒２５％
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒０９元　升１２﹒９７％
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　４﹒７９元　　升８﹒１３％
　　萬科企業（０２２０２）　　　１６﹒７６元　　　升４﹒１％
　　雅居樂（０３３８３）　　　　　２﹒７３元　　升５﹒８１％
　　綠城（０３９００）　　　　　１８﹒０８元　　升５﹒２４％
　　融創服務（０１５１６）　　　　２﹒７７元　　升７﹒３６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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