《午市前瞻》恒指短期低位橫行，宜部署吸納內房待二十大刺激回升

《經濟通通訊社１５日專訊》恒生指數半日收報１８９３４，升８７點或０﹒４６％，主板
成交４５１﹒１１億元。恒生中國企業指數報６５１１，升４０點或０﹒６３％。恒生科技指數
報３９６１，升７點或０﹒２％。
恒指三大成交股份依次為藥明生物（０２２６９）、騰訊控股（００７００）及美團
（０３６９０）；藥明生物收報５４﹒２元，升３﹒４元或６﹒６９％，成交２３﹒５７億元；
騰訊控股收報３００元，升０﹒４元或０﹒１３％，成交１８億元；美團收報１７５﹒３元，升
１﹒５元或０﹒８６％，成交９﹒０５億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及中國海
洋石油（００８８３）；中國海洋石油收報１０﹒２８元，升０﹒１２元或１﹒１８％，成交
８﹒５９億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）；阿
里巴巴－ＳＷ收報８７﹒９５元，升０﹒８５元或０﹒９８％，成交７﹒１１億元。
＊連敬涵：美議息前恒指１８８００至１９２００橫行＊
隔晚美國公布８月份ＰＰＩ年增幅低過預期，帶動美股稍為回升。港股昨日跌抵１８８００
後於低位整固，國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，昨日恒指未有明顯跌
穿１８８００，顯示該水平有一定支持力度。今晚美國將接續公布零售銷售數據，但預期對股市
影響不大，因為市場已肯定聯儲局將會加息０﹒７５厘，而又未至於要加息１厘，預期港股於美
國宣布議息結果前都會低位橫行，１８８００支持位上望至１０天線１９２００會有阻力。
＊內房政策面向好＊
今日有多宗有關內地樓市放寬措施，包括住建部提供政策性銀行專項借款，另外廣州、蘇州
都有各自的樓市寬鬆措施，刺激上午內房股飆升。連敬涵指個別內房股時不時都會一下子有一成
升幅，而現時不似會有再度大幅穿底情況發生。他提到內房債問題已逐步消化，亦已未見有嚴重
違約情況出現，即使銷售仍然低迷，但中央已頻頻出手襄助，政策面上有支持。
連敬涵又預期，中央二十大前後將會出台更多扶持經濟措施，而樓市將為重中之重，可望有
更多寬鬆措施出台。近期一線城市個別出台措施，他預期一城一策下，一線城市起手至北上廣深
都有望出台更多利好措施。
但連敬涵補充，未來一個月市況仍然偏淡，內房股亦難以大升，但二十大後回升速度有望加
快，因港股及個別內房股已十分低殘，看好二十大後利好回升不妨可開始部署內房股。
＊萬科分拆消息並非特別正面＊
萬科（０２２０２）準備分拆旗下物管業務萬物雲上市，最新公布每１６４股萬科Ｈ股可獲
預留認購１股萬物雲。連敬涵指萬科現時分拆上市對於股價帶動作用不大，成效不高。現時市況
低迷變相會影響萬物雲估值，故集資能力有限，亦反映公司現時有集資壓力，故消息並非特別正
面。（ｈｃ）
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