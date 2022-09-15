【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒６億元，買藥明生物沽協鑫科技

《經濟通通訊社１５日專訊》今日恒指低開１３點，報１８８３３點。最高升１６５點報

１９０１３點，最低跌１３點報１８８３３點。恒指收報１８９３０點，升８３點或０﹒４４％

。

北水全日淨流入２１﹒６億元，減少５６﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是藥明生物

（０２２６９）、騰訊控股（００７００）、中國海外發展（００６８８）；淨賣出最多的依次

是協鑫科技（０３８００）、吉利汽車（００１７５）、中國移動（００９４１）。

主板成交８１８﹒５５億元減少１２﹒７％。其中港股通成交１９６﹒８億元，佔總成交

２４％。



＊美未來５年資助興建生物工業基礎設施＊



美國總統拜登１２日簽署促進生物科技產業發展的行政命令，以幫助擴大美國的生物製造。

白宮１４日公布美國生物技術和生物製造倡議，將就倡議投資２０億美元。

據《路透社》報道，白宮指出，２０億美元支出計劃中，其中有１０億美元來自美國國防部

，用於在未來５年資助生物工業的國內製造基礎設施，促進行業發展。另有２﹒５億美元則來自

美國農業部，用以支持美國化肥可持續生產。還有４０００萬美元將用來擴大生產藥物和應對大

流行病所需的活性藥物成分、抗生素和關鍵材料的產線。

值得留意的是，白宮的公告中未有禁止美國和中國公司之間開展業務。

藥明生物升６﹒５９％報５４﹒１５元，北水淨買入６﹒８億元；騰訊控股升０﹒１３％報

３００元，北水淨買入２﹒７億元；中國海外發展升４﹒０３％報２３﹒２５元，北水淨買入

２﹒６億元。

協鑫科技跌５﹒８８％報２﹒５６元，北水淨賣出２﹒１億元；吉利汽車跌２﹒１９％報

１３﹒３８元，北水淨賣出１﹒６億元；中國移動跌０﹒１９％報５１﹒５５元，北水淨賣出

１﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） ６﹒７６

騰訊控股 （００７００） ２﹒７１

中國海外發展 （００６８８） ２﹒６０

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒４０

美團 （０３６９０） １﹒４９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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協鑫科技 （０３８００） －２﹒１１

吉利汽車 （００１７５） －１﹒６４

中國移動 （００９４１） －１﹒１４

中國神華 （０１０８８） －０﹒６４

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