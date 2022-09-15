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15/09/2022 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒６億元，買藥明生物沽協鑫科技

　　《經濟通通訊社１５日專訊》今日恒指低開１３點，報１８８３３點。最高升１６５點報
１９０１３點，最低跌１３點報１８８３３點。恒指收報１８９３０點，升８３點或０﹒４４％

　　北水全日淨流入２１﹒６億元，減少５６﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是藥明生物
（０２２６９）、騰訊控股（００７００）、中國海外發展（００６８８）；淨賣出最多的依次
是協鑫科技（０３８００）、吉利汽車（００１７５）、中國移動（００９４１）。
　　主板成交８１８﹒５５億元減少１２﹒７％。其中港股通成交１９６﹒８億元，佔總成交
２４％。
　
＊美未來５年資助興建生物工業基礎設施＊
　
　　美國總統拜登１２日簽署促進生物科技產業發展的行政命令，以幫助擴大美國的生物製造。
白宮１４日公布美國生物技術和生物製造倡議，將就倡議投資２０億美元。
　　據《路透社》報道，白宮指出，２０億美元支出計劃中，其中有１０億美元來自美國國防部
，用於在未來５年資助生物工業的國內製造基礎設施，促進行業發展。另有２﹒５億美元則來自
美國農業部，用以支持美國化肥可持續生產。還有４０００萬美元將用來擴大生產藥物和應對大
流行病所需的活性藥物成分、抗生素和關鍵材料的產線。
　　　值得留意的是，白宮的公告中未有禁止美國和中國公司之間開展業務。
　　藥明生物升６﹒５９％報５４﹒１５元，北水淨買入６﹒８億元；騰訊控股升０﹒１３％報
３００元，北水淨買入２﹒７億元；中國海外發展升４﹒０３％報２３﹒２５元，北水淨買入
２﹒６億元。
　　協鑫科技跌５﹒８８％報２﹒５６元，北水淨賣出２﹒１億元；吉利汽車跌２﹒１９％報
１３﹒３８元，北水淨賣出１﹒６億元；中國移動跌０﹒１９％報５１﹒５５元，北水淨賣出
１﹒１億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　６﹒７６
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　２﹒７１
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　　２﹒６０
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒４０
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　協鑫科技　（０３８００）　　　　　－２﹒１１
　　吉利汽車　（００１７５）　　　　　－１﹒６４
　　中國移動　（００９４１）　　　　　－１﹒１４
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　－０﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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