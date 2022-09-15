《美元走勢－羅明立》聯儲緊縮力度超同行，逢低買入美元

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４３﹒５８ １４３﹒６９ １４２﹒８０

歐元╱美元 ０﹒９９６２ ０﹒９９８０ ０﹒９９５３

英鎊╱美元 １﹒１５１９ １﹒１５４７ １﹒１５０４

美元╱瑞郎 ０﹒９６３４ ０﹒９６４０ ０﹒９６１６

美元╱港元 ７﹒８４７３ ７﹒８４８１ ７﹒８４５９

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《美元走勢》市場仍未能完全消化周二（１３日）公布的美國８月ＣＰＩ數據帶來的衝擊，

繼續趨向美元避險。美元指數昨日（１４日）稍作喘息後再次上場，突破１１０的心理關口只是

時間問題。昨日公布的美國８月ＰＰＩ數據，按年上升８﹒７％，核心ＰＰＩ按年上升７﹒３％

，大致符合市場預期，顯示美國通脹在未來一段時間難有下降。

雖然原油和大宗商品價格近期有所回落，但８月ＣＰＩ數據仍超預期，顯示通脹是由內

外因素共同作用產生的，甚至內部因素影響已經超過外部因素，包括勞動力資薪、食品價格和住

房價格等

。故聯儲局有更大的誘因去加大政策緊縮力度，以通過打壓經濟增長來壓縮通脹。市場目前基本

肯定下周ＦＯＭＣ會議上將加息７５個基點，而會後的聲明和點陣圖則顯得格外重要，或將暗示

接下來的緊縮程度和速度，甚至本輪緊縮周期的終點。

英國的通脹比美國更嚴重，周三公布的數據顯示，英國８月ＣＰＩ按年上升９﹒９％，核心

ＣＰＩ按年上升６﹒３％，仍處於數十年來的高位。即使經濟增長或將陷入衰退，但市場仍預期

英倫銀行即將加息７５個基點以壓制通脹。在俄羅斯持續減少天然氣供應的情況下，歐洲和英國

的能源價格一路走高，面對高企的電價，歐盟委員會周三緊急建議各成員國在高峰用電時段強制

減少５％的用電量，並計劃徵收發電企業超額利潤的３３％作為稅收補貼消費者。但對面緊張的

供求情況，這類措施只是治標不治本，歐洲央行也只能被逼大幅加息，但對經濟復甦似乎完全束

手無策。

市場紛紛買入美元，非美貨幣均大幅下挫，其中日圓波動尤為劇烈，致使日本央行昨日

進行了匯率審查，要求商業銀行提供外匯交易的資料，市場認為這是進行匯率干預的預兆。在聯

儲局緊縮力度超過同行的情況下，預料美元將繼續受追捧，建議可以逢低買入美元。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 ０﹒９９８０ ０﹒９８８０ １﹒００２０

美元兌日圓 賣出日圓 １４３﹒００ １４５﹒００ １４２﹒５０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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