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15/09/2022 12:58

【施政前瞻】新民黨倡盡快通關，延長退休年齡及設新生嬰兒資助

　　《經濟通通訊社１５日專訊》新一份《施政報告》將於下月公布。新民黨今早與行政長官李
家超會面提出多項建議。新民黨主席葉劉淑儀表示，在會上重申要求盡快通關和增加土地房屋供
應等要求，並希望政府交待「北部都會區」具體發展藍圖，推動粵港澳大灣區發展。
　
＊倡延長退休年齡，設新生嬰兒資助２萬＊
　
　　在人口政策上，新民黨提出多項建議，包括由政府帶頭將退休年齡劃一延長至６５歲、設「
新生嬰兒現金資助」２萬元，以鼓動生育，同時提供「輔助生殖科技支援」，為選擇使用卵子及
精子冷藏服務人士，提供５萬元津貼等。
　　葉劉淑儀又表示，特區政府可考慮向中央提出與深圳及珠海合作，在萬山群島的桂山島興建
新貨櫃碼頭，並提升技術。她說，世界很多地方都將貨櫃碼頭搬離市區，因此認為本港應該搬遷
葵涌貨櫃碼頭，以騰出土地作其他發展。
　
＊將區議會議席分為直選、間選及委任制＊
　
　　在區議會改革方面，新民黨建議參照經完善選舉制度後的立法會選舉方向，將區議會的議席
，分為直選、間選及委任制。其中直選議席數目佔總席位約２成，另外委任專業人士或非政府組
織人士加入區議會，相信可令區議會能更多元及專業化。（ｂｉ）

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