【夜期時段】即月期指最新報１８８５６點，跌６點，低水７４點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報１８８５３點，跌９點，低水７７

點，最新報１８８５６點，跌６點，低水７４點，合約成交２２９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６４８４點，跌１點，低水２５點，最新報６４８３點，跌

２點，低水２６點，合約成交１６２張。

