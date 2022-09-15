《國企紅籌》贛鋒鋰業旗下公司向小米、ＯＰＰＯ等客戶加價

《經濟通通訊社１５日專訊》據《彭博》報道，中國最大鋰生產商贛鋒鋰業（０１７７２）

旗下新余贛鋒電子向客戶發信指，正提高電子產品如耳機的小型電池售價，當中涉及小米

（０１８１０）、ＯＰＰＯ等公司。

新余贛鋒電子於信中指，由於電池成本大幅上漲，新訂單價格將會調高。（ｂｉ）





