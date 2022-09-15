《再戰明天》中國公布工業生產及零售銷售，歐元區公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社１５日專訊》中國公布工業生產及零售銷售，及歐元區公布ＣＰＩ，料為周

五（１６日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐洲央行首席經濟學家連恩在都柏林經濟研討會發表講話。周五本

港時間５：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德、歐洲央行管理委員會委員暨法國央行總裁維勒魯瓦

德加洛出席法國央行組織的一場活動。晚上６：３０ｐｍ，俄羅斯央行公布利率決議。

７：００ｐｍ，日本財務省財務官神田真人參與討論日本經濟、日本金融體系狀況、以及國際形

勢發展如何影響日本政策。



＊中國公布失業率，美國公布密大消費者信心指數＊



數據方面，周五本港時間９：３０ａｍ，中國公布８月新屋價格。本港時間１０：００ａｍ

，中國公布８月工業生產，年率升幅料維持於３﹒８％，年初至今年率升幅料由３﹒５％擴大至

３﹒６％；８月零售銷售年率升幅料由２﹒７％擴大至３﹒２％，年初至今年率料由下滑

０﹒２％改善至升０﹒２％；８月失業率料維持於５﹒４％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公

布８月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒１％擴大至０﹒５％，年率升幅料由８﹒９％擴大至

９﹒１％；８月核心消費者物價指數年率升幅料由４％擴大至４﹒３％。本港時間

１０：００ｐｍ，美國公布９月密歇根大學消費者信心指數，料由５８﹒２升至６０。

在本港，明日公布業績的公司有：太平地氈（００１４６）、黛麗斯國際（００３３３）、

中國置業投資（００７３６）等。（ｗａ）

