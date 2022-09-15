騰訊（７００）再回購１１７萬股，涉約３﹒５１億元

《經濟通通訊社１５日專訊》騰訊（００７００）公布，於今日回購１１７萬股，每股價格

介乎２９９﹒２元至３０２元，涉約３﹒５１億元。

於本年內至今（自普通決議案通過以來）在港交所購回３１６３萬股，佔於普通決議案通過

時已發行股份約０﹒３２９０７％。（ｓｌ）

