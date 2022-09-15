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15/09/2022 16:34

【新冠肺炎】本港新增８１８７宗確診，再多６宗死亡個案

　　《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增
８１８７宗新冠肺炎確診，包括８０２３宗本地個案，當中２３２３宗核酸檢測陽性，５７００
宗快測陽性，另有１６４宗輸入個案，當中５８宗在機場發現，６４宗在檢疫酒店發現，４２宗
離開檢疫酒店後確診。
　　輸入個案來自３８個國家，６個國家有１０宗以上個案，分別來自英國、美國、泰國、印度
、新加坡及菲律賓。
　
＊新增６宗死亡個案＊
　
　　醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，新增６宗死亡個案，涉２男４
女，年齡介乎７３至９５歲，當中５人未打齊３針，由於病人都是長者並有長期慢性病，確診新
冠肺炎後出現肺炎及併發症，情況惡化離世。
　　博愛醫院內科及老人科病房的８６歲男病人，９月１３日經過檢測確診，追蹤發現３名男病
人確診，年齡介乎６６至９０歲，正接受隔離治療，情況穩定，病房停止接收新症和探訪。
　
＊新增１１間院舍爆疫＊
　
　　歐家榮表示，新增１１間院舍爆疫，包括８間安老院舍，涉１３名院友及１名員工；３間殘
疾人士院舍，各有１名院友確診，合計８８名院友被列為密切接觸者。（ｈｙ）

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