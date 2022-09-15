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15/09/2022 16:54

【新冠肺炎】歐家榮：ＢＡ﹒４╱５上升幅度放緩，料短期內見頂

　　《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，懷疑
ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５確診個案佔整體個案比例７９﹒６％，與前日差不多，上升幅度開度始放緩
，８月２日至１５日期間升幅達２４０％，其後兩星期再升１２１％，但最近兩星期則上升
３２﹒４％，現已升到高水平，有機會短期內見頂。
　　至於新冠肺炎和流感是否相似，歐家榮指出，比較病死率一定要用同等方法去定義，從第五
波疫情開始，香港確診病例有１５７萬宗，超過９５００人死亡，死亡率是０﹒６％，與歷年的
流感的０﹒１％流感病死率有距離。有人認為衞生防護中心統計應要排除第五波初期最嚴重死亡
數字，單以今年５月至今死亡率約０﹒１％，與季節性流感的平均死亡率０﹒１％作比較，這種
比較不恰當，第五波至今都一直流行Ｏｍｉｃｒｏｎ，ＢＡ﹒１到２、３月ＢＡ﹒２﹒２，４月
有ＢＡ﹒２﹒１２﹒１，至近兩三個月ＢＡ﹒４╱５，一直無科學實證顯示ＢＡ４╱５比之前病
毒株輕微，如抽取一個時段作比較，可能有誤導，５月死亡下降是政府採取了措施，最主要是打
針率上升，及有其他措施，不能用兩三個月的數據作比較。（ｈｙ）
　

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