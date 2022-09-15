【新冠肺炎】歐家榮：ＢＡ﹒４╱５上升幅度放緩，料短期內見頂

《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，懷疑

ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５確診個案佔整體個案比例７９﹒６％，與前日差不多，上升幅度開度始放緩

，８月２日至１５日期間升幅達２４０％，其後兩星期再升１２１％，但最近兩星期則上升

３２﹒４％，現已升到高水平，有機會短期內見頂。

至於新冠肺炎和流感是否相似，歐家榮指出，比較病死率一定要用同等方法去定義，從第五

波疫情開始，香港確診病例有１５７萬宗，超過９５００人死亡，死亡率是０﹒６％，與歷年的

流感的０﹒１％流感病死率有距離。有人認為衞生防護中心統計應要排除第五波初期最嚴重死亡

數字，單以今年５月至今死亡率約０﹒１％，與季節性流感的平均死亡率０﹒１％作比較，這種

比較不恰當，第五波至今都一直流行Ｏｍｉｃｒｏｎ，ＢＡ﹒１到２、３月ＢＡ﹒２﹒２，４月

有ＢＡ﹒２﹒１２﹒１，至近兩三個月ＢＡ﹒４╱５，一直無科學實證顯示ＢＡ４╱５比之前病

毒株輕微，如抽取一個時段作比較，可能有誤導，５月死亡下降是政府採取了措施，最主要是打

針率上升，及有其他措施，不能用兩三個月的數據作比較。（ｈｙ）



