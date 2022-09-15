《真知灼見－溫灼培》工業如撤走對歐洲衝擊實難想象

《真知灼見》俄烏事件後，歐盟刻意要在經濟上與俄羅斯脫勾，事件隨即導致歐洲陷入了能

源危機。對於此情況，市場多把焦點放在事件將如何對歐洲人民帶來衝擊，尤其擔心一旦進入冬

季，歐洲人民還能否安然渡過及當地經濟會否出現衰退等。給予人的感覺是，歐洲的能源危機就

似乎只是一個短暫因素，過了冬季便回復正常。但實際上，歐洲的能源危機，對歐洲的影響遠大

於此。而從現時的發展方向所見，最終或會使大量工業被迫撤離歐洲，並對歐洲經濟帶來不可挽

回的衝擊。



＊能源昂貴或迫重工業撤離歐洲＊



經歷了俄烏事件後，歐盟與俄羅斯已失去了互信，雙方在能源以至經濟上的合作再難重返俄

烏事件未發生前的緊密關係。更甚者，俄羅斯已把售賣能源的重心轉移往亞洲，日後歐洲捱貴能

源已是無可避免。在這情況下，一些消耗能源較大的工業，如化工、鋼材及汽車與零部件生產等

料將難免要逐步撤離歐洲，否則將失去競爭力。而上述的分析並非危言聳聽。於７月底，德國化

工巨企巴斯夫（Ｄ﹒ＢＡＳＦ） 就表明，面對歐洲的天然氣價格大幅上漲將可能會減少甚至停

止歐洲廠房生產。而從經濟數字所見，歐盟的貿易更已是連續８個月出現赤字，這相比以往一直

有著龐大貿易盈餘的情況可謂有著天壤之別。

撤離了的工業會到哪？不排除往亞洲又或是美國。所以今次俄烏事件受傷害最大的，除了是

烏克蘭相信便是歐洲。至於受益者相信是美國及亞洲。由於這一切似已難於逆轉，亦正是為何筆

者長遠看淡歐洲經濟以至歐元匯價的主因。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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