《積金攻略－黃煥儀》整合強積金帳戶帶來好處

《積金攻略》在現有的強積金制度下，在職人士每個月都需要將薪酬的一部分撥入強積金戶

口為退休生活做儲備，大家又是否知道強積金戶口有哪些種類呢？本港強積金制度下設有三類強

積金帳戶 ，分別為「供款帳戶」、「個人帳戶」及「可扣稅自願性供款帳戶」。



＊供款帳戶＊



供款帳戶是現職僱主為僱員開設的強積金供款戶口，每個供款期的新供款都會存入此帳戶。



＊個人帳戶＊



個人帳戶是用作滾存計劃成員在過去受僱或自僱工作期間所累積的強積金供款。另外，計劃

成員可透過「僱員自選安排」，每年一次將現職供款帳戶內的僱員強制性供款所累積的資產轉入

「個人帳戶」內，而現職期間每個供款期的新供款並不會存入此帳戶。



＊可扣稅自願性供款帳戶＊



強積金計劃下的供款帳戶，個人帳戶持有人或獲強積金豁免的職業退休計劃的成員都合資格

參加「可扣稅自願性供款計劃」，合資格人士可自由選擇設有此計畫的受託人開戶及供款，可在

薪俸稅或個人入息課稅享稅務優惠。 計劃成員亦可將強積金款項從其他可扣稅自願性供款帳戶

轉移至該帳戶。在符合強積金法例的規定下，計劃成員可在強積金帳戶之間轉移權益。



＊因轉工擁多個強積金帳戶＊



現有就業人士當中，有些打工仔因為轉工而擁有多個強積金帳戶，使個人帳戶數目越來越多

，投資組合的管理就相對困難。根據強制性公積金計劃管理局的統計數據顯示，本港現時就業人

口中，有７３％已參予強積金計劃，而每名持有人平均擁有１﹒７３個強積金個人帳戶。

由於在職人士離職後的供款帳戶會變成「個人帳戶」，假如沒有持續的新供款，該強積金戶

口便靠結餘保留在原有計劃繼續投資，戶口的增長便有機會較有持續供款的戶口低。再者，「個

人帳戶」也需要負擔受委託人管理基金的開支。長遠而言，有可能影響退休時所得金額。

為了易於集中管理強積金戶口， 計劃成員可以在現有的強積金受託人當中，選定一個受託

人及計劃，將現有個人帳戶整合至所選的受託人。在選擇受託人及計劃時，應考慮不同因素，例

如產品、服務、基金管理費及其他個人因素。



＊整合強積金戶口的好處，和要注意的事項＊



整合強積金戶口的好處就是當帳戶集中後，整個流程從定期收到的文件、網上戶口甚至經紀

的跟進等，都會變得簡化，強積金的管理便會更加容易。帳戶整合之後，戶囗持有人對強積金基

金升跌幅度及投資組合資訊都可更易掌握。到了退休取款時，更只需要處理整合後的戶口及提取

款項，省去很多重複步驟。

整合強積金戶口過程簡單，首先需要知道自己擁有多少個強積金戶口。如果不清楚的話，可

以登入積金局的電子平台：ＭＰＦＡ ｅＰＡ網站查閱帳戶及相關公司名稱。至於帳戶號碼和戶

口內的數字等資料，戶口持有人可以自行聯絡相關積金受託公司取得。

在填妥「計劃成員整合個人帳戶申請表」後，交給選定的受託人即可。一般而言，兩至三個星期

後便會分別收到原受託人及新受託人寄出的「轉移結算書」和「轉移確認書」，核對資料無誤，

整個整合個人帳戶程序便已完成。

假如對如何整合強積金帳戶存有疑問，建議強積金計劃成員可以選用合資格的強積金中介人

，幫忙整合強積金個人帳戶。專業的強積金受託人會不時向委託人提供權益報表及基金便覽等資

料，幫助戶口持有人節省很多寶貴時間。

《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管 黃煥儀》



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