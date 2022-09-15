《基金之道－龐寶林》聯儲加息未鬆口，股市過於樂觀

《基金之道》８月全球市場震盪，股市曾反彈至年內高位，但隨後市場樂觀情緒全部消散，

投資者擔憂聯儲局維持激進的貨幣政策。債券市場表現同樣令人失望，美國債券息率曲線整體上

移，其中１０年期美債息率由２﹒６６％升至３﹒１８％。原油價格有所企穩，紐約期油在每桶

９０美元附近。由於歐洲用電緊張，天然氣價格再次上漲，８月升１０﹒３９％。

最新的美國非農就業人口增加３１﹒５萬人，失業率由上月的３﹒５％小幅上升至３﹒７％

。至此美國就業總人數已超過１﹒５２億，恢復至新冠疫情前的水平。儘管總體就業形勢良好，

但內部結構已與疫前不同。例如，年長者提早退休及中低學歷人群就業不充分，導致勞動參與率

仍未恢復；並且每小時人工按年增速由２０２０年１月時的２％升至現時５﹒２％。而工資－物

價螺旋使得高通脹難以輕易消退，８月美國消費者物價按年增８﹒３％，超出市場預期的

８﹒１％。隨著１１月美國中期選舉鄰近，拜登政府近期推出多項舉措為選舉造勢，包括簽署「

芯片與科技法案」、「降低通脹法案」及「抗癌登月行政命令」等，這將為美國芯片、清潔能源

和生物科技帶來長期投資。

歐洲通脹仍未見頂，８月歐元區通脹再創新高，ＣＰＩ按年增速由７月的８﹒９％上升至

９﹒１％，迫使歐洲央行９月加息７５點子應對通脹。俄羅斯與烏克蘭爆發衝突已有半年，９月

初烏克蘭發起的反攻已使其收復了東北部哈爾科夫州大部分失地。隨著冬季臨近，俄羅斯或將針

對烏克蘭能源基礎設施加強攻擊。同時俄羅斯月初宣布暫停北溪一號天然氣管道，向正在為冬季

儲備能源的歐洲各國施壓。

美股標普５００企業第二季整體盈利增速放緩的情況下，指數由６月時的最低位反彈１７％

，上漲主要源自估值因素的提升。但市場的樂觀預期在８月得到修正，聯儲局主席鮑威爾在全球

央行年會表示，聯儲局９月會議可能再一次超常規大幅加息。不僅如此，為了實現２％的通脹目

標，聯儲局未來或持續提高利率並且將高利率水平維持一段時間。因此９月會議除了關注加息幅

度之外，投資者還需留意聯儲局點陣圖，它將展示出官員們對未來利率的高度及時間跨度的看法

。加之通脹數據無出現明顯的下降趨勢，９月市場將承壓，美股有機會下探６月時的低位。

今年夏季中國西南遭遇持續炎熱乾旱天氣，當局罕見地連續多日發布高溫紅色預警信號，中

國最大的淡水湖鄱陽湖８月末面積較過去十年平均水平縮小６７％。高溫和水庫蓄水減少導致長

江地區電力緊張，部分工廠和商店不得不停止運營，對緩慢復甦的經濟產生不利影響。經濟下行

壓力下，中國央行時隔七個月再次下調政策利率，在全球貨幣政策緊縮的背景下凸顯出中國穩定

經濟的決心。

展望未來，隨著海外需求縮減及政府債券發行額度用儘之際，中國出口和基建投資對經濟拉

動的效果將會減弱。因此疫情防控下如何提振消費和社會需求是當局正面臨的難題之一。外界預

測中國疫情政策至少將維持至明年上半年全國兩會之後，并且政策退出非一蹴而就，而是循序漸

進地開放，屆時中國經濟有望重回正軌。

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》



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