《缸邊麗評－熊麗萍》內房消息多，可選卻有限

《缸邊麗評》內房股近日消息多多，個別省市推出鼓勵置業措施，透過增加資金以解決爛尾

樓問題，為內房股帶來間歇性上升。本港上市的內房股經過一輪債務問題的汰弱之後，可供選擇

的內房股已大為減少，內房股受消息影響造成較大波動。



早前中債信用增進投資有限公司為美的置業（０３９９０）提供直接擔保發行１０億元人民

幣債券，市場憧憬將有更多房企有相同發債動作，內房股股價亦有反彈。由於這種直接擔保發債

難以為負債額龐大的房企解決問題；因此，消息只對整個板塊刺激短暫。



＊二三線城市房產問題重重＊



反而近日陸續有更多省市採取措施刺激住房銷售，對內房股價仍有支持。有報道指廣州放寬

限價政策，住房售價可上浮１０％，下移則可達２０％；而蘇州市對外地人購買首套房亦有寬鬆

，買家不必出示社保證明或個稅證明等，筆者估計放鬆政策在不同省市各有分別，主要是根據當

地住房供應及買家能力及潛在買家人數等，一線城市對政策的效用始終較大，反觀仍有大量供應

及人口（尤其中外來人口）較少的二、三線城市，政策的效應有限。以統計局最新公布的８月份

７０個大中城市商品住宅售價數據來看，不論新建商品房及二手住宅銷售價格，一線城市售價仍

有錄得升幅（升幅累低於７月份），但二、三線城市售價繼續下降，而且降幅有所擴大，反映二

、三線城市房地產面對問題仍然較深。



＊仍以央企及國企為對象＊



數據以外，市場或憧憬二十大會議之前維穩概念，加上「十．一」假期銷售促銷效果，料短

期內房股間中會有反彈；但由於部分內房已停牌，部分則仍面對債務困局，故博反彈或看好內房

前景的投資者，也只會在優質或風險相對較低的內房為選擇對象，資金變得更集中在個別內房身

上，反彈力度也較大；包括碧桂園（０２００７）、龍湖（００９６０）、雅居樂

（０３３８３），這類股份只宜短炒。要選擇內房及風險較低的，則仍以央企及國企的中國海外

（００６８８）、越秀地產（００１２３）、華潤置地（０１１０９）、中國海外宏洋

（０００８１）為對象。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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