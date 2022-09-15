【聚焦人幣】外匯存準率調降今生效，人幣中間價升１５點

《經濟通通訊社１５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１０１，
較上個交易日升１５點子，上個交易日報６﹒９１１６。
人行早前宣布年內第二次下調外匯存準率，決定自今日起，下調金融機構外匯存款準備金率
２個百分點至６％。此舉釋放外匯流動性，及釋放強烈維穩匯率信號。今年以來，外匯存準率已
累計下調３個百分點。
美匯指數於紐約尾盤略跌０﹒１５％，至１０９﹒６５。分析指，市場已消化聯儲局將於下
周大幅加息７５個基點的預測，另一方面，周三公布的美國８月生產者價格指數（ＰＰＩ）按年
升８﹒７％，低於市場預期的８﹒８％，亦低於前值９﹒８％，再度令市場觀望通脹壓力是否開
始緩解。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒９１０１ －１５﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９２０３ ＋４６﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒８６００ ＋５８９﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８８０５ －０﹒８０
１英鎊╱人民幣 ８﹒０１３５ ＋２７９﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６８７９ ＋９４﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒１８２６ ＋８５﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９３９７ ＋５０﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒２１７０ －９３﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２７４７ ＋３３﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５２３ ＋２５﹒８０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒６４６５ －３２８０﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５１８７ ＋７８﹒００
１人民幣╱韓元 ２００﹒３２００ ＋７３﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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