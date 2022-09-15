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15/09/2022 09:18

【聚焦人幣】外匯存準率調降今生效，人幣中間價升１５點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１０１，
較上個交易日升１５點子，上個交易日報６﹒９１１６。
　　人行早前宣布年內第二次下調外匯存準率，決定自今日起，下調金融機構外匯存款準備金率
２個百分點至６％。此舉釋放外匯流動性，及釋放強烈維穩匯率信號。今年以來，外匯存準率已
累計下調３個百分點。
　　美匯指數於紐約尾盤略跌０﹒１５％，至１０９﹒６５。分析指，市場已消化聯儲局將於下
周大幅加息７５個基點的預測，另一方面，周三公布的美國８月生產者價格指數（ＰＰＩ）按年
升８﹒７％，低於市場預期的８﹒８％，亦低於前值９﹒８％，再度令市場觀望通脹壓力是否開
始緩解。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９１０１　　　－１５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９２０３　　　＋４６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８６００　　＋５８９﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８０５　　　　－０﹒８０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒０１３５　　＋２７９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６８７９　　　＋９４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１８２６　　　＋８５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９３９７　　　＋５０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２１７０　　　－９３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２７４７　　　＋３３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５２３　　　＋２５﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒６４６５　－３２８０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５１８７　　　＋７８﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　２００﹒３２００　　　＋７３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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