【聚焦人幣】外匯存準率調降今生效，人幣中間價升１５點

《經濟通通訊社１５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１０１，

較上個交易日升１５點子，上個交易日報６﹒９１１６。

人行早前宣布年內第二次下調外匯存準率，決定自今日起，下調金融機構外匯存款準備金率

２個百分點至６％。此舉釋放外匯流動性，及釋放強烈維穩匯率信號。今年以來，外匯存準率已

累計下調３個百分點。

美匯指數於紐約尾盤略跌０﹒１５％，至１０９﹒６５。分析指，市場已消化聯儲局將於下

周大幅加息７５個基點的預測，另一方面，周三公布的美國８月生產者價格指數（ＰＰＩ）按年

升８﹒７％，低於市場預期的８﹒８％，亦低於前值９﹒８％，再度令市場觀望通脹壓力是否開

始緩解。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９１０１ －１５﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９２０３ ＋４６﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒８６００ ＋５８９﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８８０５ －０﹒８０

１英鎊╱人民幣 ８﹒０１３５ ＋２７９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６８７９ ＋９４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒１８２６ ＋８５﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９３９７ ＋５０﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒２１７０ －９３﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２７４７ ＋３３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５２３ ＋２５﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒６４６５ －３２８０﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５１８７ ＋７８﹒００

１人民幣╱韓元 ２００﹒３２００ ＋７３﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

