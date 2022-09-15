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即市新聞

15/09/2022 09:05

《投資心得－潘鐵珊》豐盛生活擁豐富經驗，多個業務板塊均有亮點

　　《投資心得》豐盛生活服務（００３３１）截至今年６月３０日止的全年業績，收益跟去年
比較上升８％至６９﹒７億元；而集團股東應佔溢利則同比降１４﹒３％，錄得５億元。
　
＊綜合物業及設施服務業務遍港澳內地，保險業務受惠需求增＊
　
　　綜合物業及設施服務分部提供城市基礎服務，為集團貢獻過半數的毛利及純利，業務遍及香
港、澳門和內地，為核心業務。集團的機電工程項目涵蓋各類型政府建築物及大學、醫院及機場
設施，其中有不少大型項目，例如將軍澳入境事務處總部、赤鱲角航天城商業發展項目、觀塘及
啟德發展區的住宅發展項目、澳門名勝世界等。相信集團能利用多方面豐富經驗，以及地利優勢
，鞏固香港業務的同時，進一步增強內地市場份額。
　　而在保險業務方面，新域為領先的保險經紀，為企業及個人客戶提供一站式風險管理及保險
解決方案，包括財產、傷亡、建築及僱員福利等。隨著近期將有大量建築工程動工，加上對網絡
保險及專業彌償保險等特殊保險的需求亦有所增加，相信保險解決方案業務會進一步增長。
　
＊不斷競投機電工程項目增長可期，擬推增值服務平台增效益＊
　
　　此外，在機電工程業務方面，涵蓋各類型建築物及設施，包括政府建築物、寫字樓、商場、
體育園、醫院及機場等。作為香港內主要參與者之一，亦繼續有不少項目在競投當中，例如將軍
澳的政府中藥檢測中心及中醫院、啟德急症全科醫院、落馬洲河套地區等發展項目；而在新市鎮
方面，有古洞北、粉嶺北及洪水橋的擴展項目，故相信仍有不少的增長機遇。可見機電工程分部
為集團支柱，於業務上相當穩健。為迎合增長，集團在此分部已將工序全面電腦化及加強創新應
用，在未來亦計劃推出增值服務平台，以提高經營效益及服務效能。可考慮於現價買入，上望６
元，跌穿４﹒８５元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，
客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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