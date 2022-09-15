《投資心得－潘鐵珊》豐盛生活擁豐富經驗，多個業務板塊均有亮點

《投資心得》豐盛生活服務（００３３１）截至今年６月３０日止的全年業績，收益跟去年

比較上升８％至６９﹒７億元；而集團股東應佔溢利則同比降１４﹒３％，錄得５億元。



＊綜合物業及設施服務業務遍港澳內地，保險業務受惠需求增＊



綜合物業及設施服務分部提供城市基礎服務，為集團貢獻過半數的毛利及純利，業務遍及香

港、澳門和內地，為核心業務。集團的機電工程項目涵蓋各類型政府建築物及大學、醫院及機場

設施，其中有不少大型項目，例如將軍澳入境事務處總部、赤鱲角航天城商業發展項目、觀塘及

啟德發展區的住宅發展項目、澳門名勝世界等。相信集團能利用多方面豐富經驗，以及地利優勢

，鞏固香港業務的同時，進一步增強內地市場份額。

而在保險業務方面，新域為領先的保險經紀，為企業及個人客戶提供一站式風險管理及保險

解決方案，包括財產、傷亡、建築及僱員福利等。隨著近期將有大量建築工程動工，加上對網絡

保險及專業彌償保險等特殊保險的需求亦有所增加，相信保險解決方案業務會進一步增長。



＊不斷競投機電工程項目增長可期，擬推增值服務平台增效益＊



此外，在機電工程業務方面，涵蓋各類型建築物及設施，包括政府建築物、寫字樓、商場、

體育園、醫院及機場等。作為香港內主要參與者之一，亦繼續有不少項目在競投當中，例如將軍

澳的政府中藥檢測中心及中醫院、啟德急症全科醫院、落馬洲河套地區等發展項目；而在新市鎮

方面，有古洞北、粉嶺北及洪水橋的擴展項目，故相信仍有不少的增長機遇。可見機電工程分部

為集團支柱，於業務上相當穩健。為迎合增長，集團在此分部已將工序全面電腦化及加強創新應

用，在未來亦計劃推出增值服務平台，以提高經營效益及服務效能。可考慮於現價買入，上望６

元，跌穿４﹒８５元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，

客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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