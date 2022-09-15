《思前想後－郭思治》港股成交偏疏難大升，經濟前景不明美股反覆

《思前想後》自踏進９月份後，大市表現仍持續反覆，直到執筆一刻止計，本月大市之形態

仍暫屬先高而後低，恒指暫是由１日之高位１９８３９點跌至１４日之低位１８７９７點，即月

內之波幅暫為１０４２點，由於一個月之高低位是很少同時出現於９個交易日之內，加上

１０４２點之波幅亦該不能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，理論上該有較大之波幅點

出現，即是說，月內該有更高或更低的指數出現，談到此點，目前當需先看大市於近日之反彈，

技術上能否伺機重越１０天線（１９２８４點）及２０天線（１９５４２點）並穩守其上，因只

要恒指能成功重越上述兩組平均移動線並穩守其上，技術上方算真正的回穩，至於大市能否進一

步上試本月１日之高位１９８３９點，當需視乎資金之入市態度而定。

拉闊一點看，此潮中期跌浪是始自６月２８日之高位２２４４９點，至本月１４日低位

１８７９７點止計，經過９周之反覆下跌後，累積之跌幅共為３６５２點，論跌幅該不算小，故

大市稍見技術性反彈乃正常現象，一般而言，大市如能反彈跌幅３６５２點之三分一，則恒指該

可憧憬一試２０００８點，惟由於大市之成交金額持續偏疏，故在動力不配之下，技術上似不能

抱太多上望憧憬。



＊利率不斷上升衝擊經濟，料美股只有波幅性上落＊



市場一般認為，美國聯儲局在本月議息後會再加息０﹒７５厘，即聯邦基金利率將上調到３

至３﹒２５厘，惟由於通脹仍持續高企，故市場認為聯儲局仍會再進一步加息，而面對利率不斷

上升，企業之融資成本將持續提升，情況當會削弱企業之盈利，至於經濟之發展亦該會受衝擊，

影響所及，股市當會受累，至低限度，資金之入市態度及意欲會漸趨審慎，期間即使美股能偶見

上升，惟亦只屬波幅性之上落而已。道指自６月１７日低位２９６５３點開始之反彈，至８月

１６日高位３４２８１點止計，在短短８周之內，累積之升幅已達４６２８點，論幅度該已不算

小，目前正處反彈後之調整中。至於納指，自６月１６日低位１０５６５點開始之反彈，同樣已

受制於８月１６日之高位１３１８１點，經過逾８周之反彈後，累積升幅已達２６１６點，論幅

度亦該不算小，出現回吐乃正常現象，由於經濟前景不明，故美股之走勢亦將漸趨反覆，但相對

環球其他股市而言，美股目前仍身處較高水平，即表現已優於其他股市。《香港股票分析師協會

副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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