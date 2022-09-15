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15/09/2022 09:24

【新冠肺炎】全國昨增本土感染９４９宗，成都今起逐步復常

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家衛健委公布，昨日（１４日）新增確診病例９４９宗，貴
州佔最多增逾３００宗。
　　全國報告新增確診病例１６７宗，其中境外輸入病例４１宗；本土病例１２６宗（四川８４
宗，西藏９宗，內蒙古７宗，廣東５宗，廣西５宗，貴州５宗，北京２宗，重慶２宗，新疆２宗
，天津１宗，江西１宗，山東１宗，雲南１宗，陝西１宗），含３６宗由無症狀感染者轉為確診
病例。
　　昨日新增無症狀感染者９１６宗，其中境外輸入９３宗，本土８２３宗（貴州３０２宗，四
川１５９宗，西藏１０１宗，廣西５５宗，江西５２宗，湖北３０宗，新疆２５宗，黑龍江２２
宗，甘肅１５宗，山東１１宗，天津１０宗，內蒙古１０宗，遼寧８宗，陝西８宗，河南５宗，
廣東４宗，河北２宗，江蘇２宗，浙江１宗，雲南１宗）。
　　四川衛健委發布，昨日全省新增本土確診病例８４宗，其中成都８宗，內江２６宗；新增本
土無症狀感染者１５９宗，其中成都１４宗，內江９９宗。成都市疫情防控指揮部通告，經綜合
研判，決定近期無社會面新增病例的錦江區、雙流區、成都高新區、青羊區、金牛區、武侯區、
成華區（除部分街道），自１５日１２時起，逐步有序恢復正常生產生活秩序，並對全市防控措
施作出相應調整。不過全市各類空間密閉娛樂場所和公共文體活動場所繼續暫停營業；全市學校
、幼兒園暫緩返校（園）。（ｃａ）

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