【新冠肺炎】成都：今日中午起部分地區逐步恢復正常生產生活秩序

《經濟通通訊社１５日專訊》成都封控兩周後宣布，全市疫情防控取得階段性成效，形勢總

體可控、平穩向好，因此自周四（１５日）中午１２時起，無社會面新增病例的地區開始逐步有

序恢復正常生產生活秩序。

成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部稱，從周四中午開始，七個近期無社會面新增病例

的區逐步有序恢復正常生產生活秩序。市民進入小區和各類公共場所、乘坐公共交通工具等須持

４８小時內核酸陰性證明，返崗首日須持２４小時內核酸陰性證明。

全市酒吧、ＫＴＶ、網吧、健身房、棋牌室、洗浴場所、游泳館等各類空間密閉娛樂場所和

博物館、文化館、圖書館、美術館、室內體育場館等各類公共文體活動場所繼續暫停營業，也不

得舉辦線下大型會議、培訓、演出、展覽展銷、廣場舞等聚集性活動。此外成都高新南區、錦江

區、青羊區、金牛區、武侯區、成華區９月１５日再開展一輪區域全員核酸檢測。

擁有２１００萬人口的四川成都是今年上海封控兩個月以來，第二個中國停擺的最大城市。

四川西南重鎮周二（１３日）僅有３５宗新增病例。過去三天，全國新增病例不到一千例，但當

局正在加強控制，以期在中共二十大開幕前遏制各地爆發的疫情。（ｊｔ）

