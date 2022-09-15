【內房困局】蘇州市區鬆綁非戶籍購首套房，釋新一輪政策優化信號

《經濟通通訊社１５日專訊》內地樓市鬆綁措施漸由內地低線城市向沿海經濟發達城市延展

。據內媒《２１世紀財經》從蘇州市住建局、蘇州當地中介與部分售樓處工作人員處了解到，蘇

州六區（蘇州市區包括相城區、姑蘇區、吳中區、吳江區、工業園區、高新區六區）對外地人購

買首套房政策進行了優化，不再需要出示社保證明或個稅證明。相關人員強調，此舉並非取消限

購，而是僅針對外地人購買首套房取消相關約束條件。

報道引述蘇州高新區房產交易中心工作人員表示，外地人只限購一套房，購買時不用提供社

保證明或個稅證明，其強調此次政策調整並非全面取消限購。有業內人士評價稱，蘇州此次政策

調整，可以看作是全國樓市新一輪政策優化的一個信號。上海中原地產市場分析師盧文曦指出，

蘇州樓市調控早於全國其他城市，調控周期比較長，此次政策優化的步伐也快一點。

據克而瑞研究中心統計，自９月５日以來，全國已有包括重慶、麗水、杭州建德、杭州淳安

等２３城分類調整住房政策，內容涉及限貸、放鬆公積金、購房補貼。這一輪樓市政策釋放的背

後，是各地成交全線回落。剛剛過去的９月５日－９月１１日這一周，克而瑞研究中心監測的重

點城市平均去化率降至４４％。９月以來房地產市場恢復緩慢，中秋假期樓市成交仍較為低迷。

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