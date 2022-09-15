【聚焦人幣】人幣即期收跌１４５點盤中穿６﹒９８，創逾兩年新低

《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開５０點子後未止

瀉，盤中一度跌穿６﹒９８關低見６﹒９８０８，尾盤跌幅稍有收窄，最終收報６﹒９７７５跌

１４５點子，仍失守６﹒９７關，三連跌，且創２０２０年８月４日以來逾兩年新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１４０點子，報６﹒９８９０。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１０１，較上個交易日升１５點子，上

個交易日報６﹒９１１６。



＊工銀國際：小心人民幣兌美元出現「貶值心魔」＊



市場人士稱，市場仍在消化美國聯儲局可能更激進加息的預期，中美利差倒掛加深擔憂不減

，境內美元╱人民幣一年期掉期刷新近１２年低點，短期或考驗負１３００點關口支撐，此舉助

力緩解人民幣續貶壓力。

工銀國際指，在經濟增速回升、通脹可控、政策空間較足的多重加持下，人民幣匯率穩定仍

具備較強物質基礎。同時，利差方面，儘管聯儲局鷹派加息仍在延續，但考慮到前期匯率變動已

經部分消化了鷹派預期，人民幣後續貶值壓力相對有限。只是，考慮到全球經濟環境漸趨複雜多

變，市場主體和政策當局需警惕人民幣兌美元「貶值心魔」出現的可能。（ｊｔ）

