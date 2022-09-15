【出訪中亞】習近平晤吉爾吉斯總統扎帕羅夫，雙方將深化互利合作

《經濟通通訊社１５日專訊》當地時間１５日上午，中國國家主席習近平在撒馬爾罕國賓館

會見吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫。兩國有關部門簽署了農業、醫療、消防、植物檢疫等領域合作

文件。

習近平指出，中方堅定支持吉爾吉斯斯坦自主選擇的發展道路，支持吉方維護國家獨立、主

權、安全，反對任何外部勢力以任何借口干涉吉方內政。他強調，新形勢下，雙方應該加大相互

堅定支持，全面深化互利合作。雙方要繼續深入對接發展戰略，落實好中吉《中長期經貿合作規

劃》。中方支持實施中吉烏鐵路項目，願推動項目早日開工，支持更多優秀中國企業赴吉爾吉斯

斯坦投資，為兩國人員往來和貨物通關提供便利。中方願同吉方加強協作，建設好「中國＋中亞

五國」會晤機制，落實好全球發展倡議和全球安全倡議，堅決捍衛國際公平正義，維護廣大發展

中國家共同利益。

《新華社》又引述扎帕羅夫表示，吉方堅定恪守一個中國原則，堅定認為台灣是中國領土不

可分割的一部分，堅定支持中方在涉台、涉疆、涉港等核心利益問題上的立場，願同中方加強經

貿、鐵路、抗疫、安全等領域合作，深化吉中全面戰略夥伴關係。吉方願同中方密切協作，將上

海合作組織打造成為中亞安全穩定之錨，共同維護地區安全穩定。（ｗｌ）

