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15/09/2022 13:58

【出訪中亞】習近平與土庫曼總統會晤，雙方將做大天然氣合作規模

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國國家主席習近平於當地時間１５日上午在撒馬爾罕國賓館
會見土庫曼斯坦總統謝爾達爾．別爾德穆哈梅多夫。習近平指出，中土建交３０年來，兩國關係
持續健康穩定發展，戰略夥伴關係達到高水平。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中土關係，
尊重土方自主選擇符合本國國情的發展道路，反對任何外部勢力干涉土庫曼斯坦內政和穩定發展
進程，願同土方繼續相互堅定支持，推動兩國關係不斷向前發展，造福兩國人民。
　　習近平強調，雙方要做大兩國天然氣合作的體量和規模，為兩國發展振興注入新動力。要加
快推進非資源領域合作，推進共建「一帶一路」倡議同土方「復興絲綢之路」戰略對接。盡早落
實互設文化中心，為兩國人文交流搭建新平台。中方願早日在土庫曼斯坦設立魯班工坊，同土方
繼續加強抗疫合作。中方願同土方加強「中國＋中亞五國」會晤機制內合作，落實全球發展倡議
和全球安全倡議，密切國際協作，維護廣大發展中國家共同利益，為促進世界和平與發展作出貢
獻。
　　據《新華社》引述謝爾達爾．別爾德穆哈梅多夫表示，願同中方不斷深化兩國在經貿、天然
氣、跨境運輸、人文等各領域互利合作。土方堅定支持一個中國原則，堅定支持中方維護國家主
權和領土完整。土方支持中方提出的一系列重大倡議，這有助於維護國際和平安全和實現聯合國
可持續發展目標等。（ｗｌ）

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